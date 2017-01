“PSD este singurul partid care poate aduce stabilitate”

Candidatul PSD pentru Colegiul senatorial 3, Alexandru Mazăre, împreună cu candidatul pentru Colegiul 8 la Camera Deputaţilor, Manuela Mitrea, s-au întîlnit, aseară, cu locuitorii din cartierul constănţean Inel II. Întîlnirea candidaţilor cu alegătorii a avut loc în piaţa IL Caragiale, unde peste 300 de persoane au participat la mitingul electoral al celor doi candidaţi. În discursul său, Manuela Mitrea a amintit că România are nevoie de un Guvern stabil şi nu de ceartă între Palate, aşa cum, timp de patru ani, s-a petrecut sub guvernarea portocalie PNL-PD-L. „România are nevoie de dumneavoastră să veniţi la vot şi să schimbaţi răul care a domnit în România timp de patru ani. Am multe planuri pentru Constanţa şi, împreună cu dumneavoastră şi cu Radu Mazăre, primarul pe care l-aţi votat, voi duce la îndeplinire proiectele pe care mi le-am propus. Cred că şi dumneavoastră sînteţi sătui de minciuni şi promisiuni. A venit timpul ca Guvernul să aibă o mînă forte, care să pună capăt situaţiilor de criză. Uitaţi ce a făcut Radu Mazăre pentru Constanţa. Acelaşi lucru îl pot face şi parlamentarii PSD dacă le daţi încredere. Radu Mazăre a fost timp de patru ani hăituit de poliţia politică a portocaliilor şi totuşi a reuşit să lucreze pentru Constanţa. Cu un Guvern PSD, şi parlamentarii şi Radu Mazăre pot face mult mai multe. Cu PSD la guvernare, salariul minim pe economie va ajunge la 1.000 de lei, iar cele mai mici pensii vor fi de 65% din valoarea salariului minim. Trebuie să ne respectăm bătrînii, nu să ne batem joc de ei. PSD a forţat majorarea pensiilor şi a salariilor, iar acum vin alţii să îşi asume meritele. Cu PSD la guvernare, pensionarii vor avea a 13-a pensie pe care o vor primi jumătate de Paşte şi jumătate de Crăciun“, a declarat Manuela Mitrea. La rîndul său, deputatul PSD Alexandru Mazăre, candidat în Colegiul 1 pentru Senatul României, a afirmat că, în cei patru ani de guvernare, portocalii nu au făcut altceva decît să oprească investiţiile atît de necesare pentru oraşul Constanţa: „Guvernarea portocalie a distrus tot ceea ce a încercat PSD să facă pentru Constanţa în perioada 2000-2004. Am dorit să renovăm Spitalul Judeţean. Guvernul portocaliu a blocat toate fondurile. Pe 30 noiembrie trebuie să mergeţi la vot şi să votaţi pentru Constanţa. Dacă PSD va ajunge la guvernare, vom avea banii să renovăm Spitalul Judeţean. În cei patru ani în care am fost deputat, am luptat pentru Constanţa. Am reuşit împreună cu colegii mei deputaţi să trecem 25% din acţiunile Aeroportului Mihail Kogălniceanu la Consiliul Judeţean, am reuşit să trecem 20% din acţiunile portului la Consiliul Local. Cînd am vrut să trecem plajele la autorităţile locale, preşedintele Traian Băsescu s-a opus. Dacă PSD va ajunge la guvernare, am să-i dau cu legea în cap şi voi trece plajele la autorităţile locale. România are nevoie de stabilitate. PSD poate aduce această stabilitate“, a declarat Alexandru Mazăre. După susţinerea discursurilor, cei doi candidaţi au stat peste 40 de minute de vorbă cu alegătorii şi le-au ascultat problemele. Robert NENCIU