PSD îi cere lui Băsescu să facă publică scrisoarea pe care a primit-o de la Tăriceanu

Povestea bileţelului buclucaş trimis de premierul Călin Popescu Tăriceanu preşedintelui Traian Băsescu pentru a-l proteja pe omul de afaceri Dinu Patriciu pare necredibilă pentru liberali, care au decis să sară în apărarea liderului lor. Consilierul personal al premierului, Marius Oprea, a declarat că îl va sfătui pe Tăriceanu să ceară expertiză grafologică dacă biletul invocat de Elena Udrea va apărea, calificînd acest caz drept o diversiune a serviciilor secrete, cu acordul şefului statului. El a susţinut că aceasta este a doua astfel de diversiune pusă la cale împotriva liderului PNL, după cea cu Varujan Vosganian. Potrivit lui Oprea, încercarea de compromitere a lui Tăriceanu şi a PNL prin prezentarea unor "scrisorele" prin intermediul unor persoane "fie inconştiente, fie interesate, gen Elena Udrea" nu este o glumă, ci un "act de inconştienţă foarte grav". Pe de altă parte, lui Oprea I se pare anormal ca „şeful de cabinet al unui preşedinte să divulge date confidenţiale care ţin de cele două Palate. Dacă este vorba de un act de corupţie, există o justificare, dar acest lucru trebuia făcut atunci". În opinia consilierului personal al primului-ministru, toate modificările din legile securităţii au nemulţumit "în mod vădit" serviciile de informaţii care şi-au manifestat ostilitatea mai degrabă prin "terţe persoane care s-au făcut portavocea lor". Oprea consideră că în prezent nici nu se mai ştie cine pe cine contolează, "preşedintele serviciile secrete, sau serviciile pe preşedinte". Consilierul premierului este de părere că, în scopul conservării privilegiilor, serviciile secrete se amestecă într-un joc politic cu consecinţe grave pentru stabilitatea internă a României şi apreciază ca fiind "logică" legătura dintre poziţia primului-ministru faţă de bugetele serviciilor de informaţii, de pachetul de legi al securităţii şi ofensiva tipică modului de operare al fostei Securităţi, lansată împotriva lui Tăriceanu. La rîndul său, purtătorul de cuvînt al PNL, Varujan Vosganian, consideră neverosimilă povestea "bileţelului roz" trimis de premier şefului statului. Şi secretarul general al Guvernului, Radu Stroe, a afirmat că în cazul în care presupusul bileţel va apărea, îl va sfătui şi el pe şeful Executivului să ceară analiză grafologică la un laborator din Londra.

Codrin Ştefănescu: Premierului Tăriceanu i se pregăteşte un dosar

La povestea scrisorii pe care premierul ar fi trimis-o preşedintelui a reacţionat şi Opoziţia. Preşedintele PSD, Mircea Geoană, consideră că şeful statului are obligaţia „neîntîrziată” de a face public documentul invocat de fosta blondă de la Cotroceni: „Nu grijulia instituţie prezidenţială, ci însuşi preşedintele Traian Băsescu trebuie să prezinte acest document, care nu are doar valoare politică, ci şi simbolică, privitor la tipul mafiot de a conduce România, şi la Preşedinţie, şi la Guvern”. Pe de altă parte, el a apreciat că, dacă acest document se va dovedi a fi real, „este profund incriminatoriu şi are certe dimensiuni legale şi poate şi penale”. Traian Băsescu a declarat, vineri, că bileţelul de care vorbea Udrea, prin care premierul Tăriceanu îi cerea şefului statului să intervină pentru omul de afaceri Dinu Patriciu, există şi a dat dispoziţii ca acesta să fie căutat în arhivele de la Cotroceni. Secretarul general adjunct al PC, Codrin Ştefănescu, a declarat, ieri, într-o conferinţă de presă, că are informaţii potrivit cărora premierului Tăriceanu i se pregăteşte un dosar, care ar putea fi legat şi de subiectul "biletului pierdut", invocat de Elena Udrea: „Biletul va fi găsit şi vom putea să ne trezim că Parchetul General se va autosesiza în acest caz”. „Este una dintre variante. Nu putem să spunem mai multe pentru că nu avem dovezi. Avem şi noi informaţii din surse că se pregăteşte şi un alt dosar pe numele primului-ministru, tocmai pentru a continua această politică de intimidare, care se practică astăzi”, a mai spus Ştefănescu. Liderul PC consideră că subiectul deschis de fostul consilier la Cotroceni este „cusut cu aţă albă”, însă “acestă declaraţie fulminantă a Elenei Udrea o face o persoană care nu este neapărat fosta blondă de la Cotroceni, ci este secretarul executiv al PD. Şi nimeni din PD nu a luat act în acest sens. (..) Toată lumea a tăcut, ceea ce înseamnă clar că Elena Udrea a făcut o declaraţie de război oficială”. În opinia lui Codrin Ştefănescu, acest „război al declaraţiilor are o miză foarte simplă: puterea absolută şi foarte mulţi bani”: “Vorbim despre business-politica din România şi evenimentele din ultima perioadă converg către acest lucru: biletul pierdut devine un pretext, un mesaj foarte clar din acest moment”.