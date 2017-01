PSD îi cere lui Tăriceanu să-şi respecte promisiunile şi să restructureze Guvernul

Restructurarea Executivului nu este o necesitate din punct de vedere politic sau organizatoric, iar un plan de reconfigurare a structurii guvernamentale nu e o prioritate, a declarat, marţi, la Constanţa, premierul Tăriceanu, care a arătat că această idee a fost vehiculată mai mult de către PD, ca atac la adresa PNL. În urma acestei declaraţii, PSD îi cere premierului Tăriceanu să se ţină de promisiuni şi să dea României un guvern restructurat european şi eficient. “Cu atît mai mult cu cît actualul Guvern are în componenţă un ministru al Justiţiei invalidat de Parlament - Monica Macovei, un ministru de Externe demisionar şi inexistent pentru cancelariile occidentale - Mihai Răzvan Ungureanu şi un secretar general demisionar - Radu Stroe. Un astfel de guvern nu mai are nicio autoritate şi nu poate funcţiona în interesul cetăţenilor", apreciază PSD într-un comunicat remis ieri. În opinia social-democraţilor, prin renunţarea la restructurare, premierul renunţă la un dialog eficient cu partenerii din cadrul Uniunii. "Să înţelegem că ciolanul este mai preţios pentru PNL şi PD decît buna funcţionare a guvernării?", se mai arată în comunicat. PSD trece în revistă şi precedentele declaraţii ale şefului Executivului pe tema restructurării. „Necesitatea restructurării este dată de faptul că, după 1 ianuarie 2007, România a intrat într-o nouă etapă. Iar acest lucru are două consecinţe. În primul rînd, structura Executivului trebuie să fie ajustată structurii instituţiilor europene, pentru a putea întreţine un dialog eficient cu partenerii din cadrul Uniunii", declara Tăriceanu în urmă cu cîteva săptămîni, pentru ca, într-un interviu acordat unui cotidian central în 19 februarie, să afirme: “Dacă Traian Băsescu sau PD vor încerca să blocheze restructurarea, vă asigur că vom avea un nou război, în care PNL va folosi artileria grea".