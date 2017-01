PSD îi cere premierului o nouă structură de Guvern şi strategia post-aderare

Social-democraţii i-au cerut ieri premierului Tăriceanu să prezinte în Parlament, în prima săptămînă de la începerea sesiunii, o nouă structură de Guvern şi o strategie de post-aderare agreată la nivelul Executivului, care să fie dezbătută la nivelul partidelor şi al opiniei publice, în caz contrar PSD urmînd să ceară asumarea răspunderii pe un astfel de document sau să depună o moţiune de cenzură. Vicepreşedintele PSD Cristian Diaconescu a precizat că, pînă la sfîrşitul primei săptămîni din sesiunea parlamentară, premierul trebuie să prezinte în Parlament o structură guvernamentală reformată, care să aibă credibilitate în faţa cetăţenilor: "PSD consideră absolut necesară o regîndire în profunzime a structurii Guvernului". Senatorul a arătat că, în cazul în care actualul Executiv nu va prezenta o strategie post-aderare profesionistă, PSD ar putea iniţia un asemenea proiect, pe care să îl transforme în lege, după ce îl va introduce în Parlament. Diaconescu a susţinut că, în absenţa unei strategii post-aderare, România va pierde anul acesta 8 milioane de euro pe zi, fără a mai lua în calcul şi suma de 1,2 miliarde de euro, reprezentînd contribuţia ţării noastre la UE. El a subliniat că documentul publicat pe site-ul Guvernului sub titlul de strategie de post-aderare trebuie îmbunătăţit şi completat cu mai multe prevederi referitoare la înfiinţarea Agenţiilor de Plăţi în Agricultură, rezolvarea unor probleme în justiţie şi în domeniul pieţei concurenţiale sau introducerea monedei euro. Senatorul este de părere că ţara noastră ar fi condusă "mai mult folcloric şi neprofesionist”, referindu-se la problemele apărute la Vama Giurgiu, la „disfuncţionalităţile” de la Consulatele României din statele est-europene sau la problemele privind obţinerea cardurilor de sănătate. În plus, Diaconescu consideră că “strategia post-aderare publicată pe site-ul Guvernului pare a fi produsul PNL", fără a avea şi concursul PD, care, la rîndul său, "are de gînd să producă o strategie cu PLD, care nu există ca şi partid politic”. Pe de altă parte, purtătorul de cuvînt al PSD a mai adăugat că formaţiunea pe care o reprezintă nu este de acord nici cu proiectul de lege privind înfiinţarea ANI, care ar trebui să cuprindă şi prevederi referitoare la controlul averilor demnitarilor, precum şi la sancţionarea acestei categorii. De aceea, senatorul social-democrat a cerut un dialog între reprezentanţi ai partidelor şi ai structurilor guvernamentale pe tema proiectului de lege a ANI.