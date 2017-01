PSD introduce moţiune de cenzură dacă nu se restructurează Guvernul

Vicepreşedintele PSD Mihai Tănăsescu a declarat ieri că, dacă actualul Cabinet nu va suferi modificări în foarte scurt timp, social-democraţii au deja pregătită o moţiune de cenzură, pe care ar putea să o introducă peste o săptămînă. Social-democraţii reclamă faptul că România este condusă deja de un Guvern minoritar care oricum nu funcţionează, motiv pentru care este necesară o restructurare urgentă. În opinia lui Tănăsescu, "este inadmisibil ca, de-o bună bucată de vreme, să avem Guvern minoritar sau un Guvern care nu funcţionează, instituţii care nu funcţionează şi, nu în ultimul rînd, să nu mai avem Guvern. Avem un prim-ministru care nu conduce nimic, poate doar motocicleta pe care o are în dotare". Iniţiativa PSD va beneficia de susţinerea conservatorilor, care au dat, la rîndul lor, un ultimatum referitor la restructurarea guvernamentală. Purtătorul de cuvînt al PC, deputatul Bogdan Ciucă, a declarat că formaţiunea sa va susţine moţiunea simplă a social-democraţilor împotriva ministrului Educaţiei, Mihail Hărdău, precum şi moţiunea de cenzură pe care social-democraţii au anunţat-o pentru săptămîna viitoare. Acesta a explicat că hotărîrea conservatorilor are la bază „cheltuielile nejustificate” realizate, în ultima perioadă, de ministerul de resort: „S-au făcut unele cheltuieli nejustificate şi nu în interesul elevilor, ci al ministrului Educaţiei şi al funcţionarilor săi, precum acea limuzină de lux”. Oficialul conservator a afirmat, de asemenea, că partidul din care face parte va susţine şi iniţiativa PSD de introducere a unei moţiuni de cenzură, în cazul în care premierul Călin Popescu Tăriceanu nu-şi va reforma Cabinetul pînă săptămîna viitoare. Restructurarea Guvernului a devenit, în ultima perioadă, una dintre temele favorite ale conservatorilor. În opinia conservatorilor, termenul nu trebuie să depăşească jumătatea lunii martie. "Susţinem moţiunea de cenzură, indiferent că e a noastră sau a altui partid. Niciun partid din opoziţie nu are forţa să o treacă de unul singur. Vom susţine un asemenea demers atîta vreme cît premierul nu va veni cu o formulă restructurată şi din punct de vedere tehnic, dar şi politic", a declarat Ciucă. Aflat marţi la Constanţa, premierul Tăriceanu a susţinut că “restructurarea Executivului nu este o necesitate din punct de vedere politic sau organizatoric, iar un plan de reconfigurare a structurii guvernamentale nu e o prioritate”. Premierul a arătat că se poate vorbi de o reducere a numărului membrilor Cabinetului sub 22 posturi şi a amintit că numărul secretarilor de stat a fost redus semnificativ, proiectele de descentralizare a activităţii la nivelul ministerelor fiind într-un stadiu avansat.