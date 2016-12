„PSD nu este interesat de crearea unei alte majorităţi“

Trecerea unor parlamentari de la anumite formaţiuni politice la PSD a dat naştere unor speculaţii privind crearea unei noi majorităţi. Deputatul social-democrat Florin Iordache a declarat, ieri, că PSD nu este interesat în acest moment de crearea unei majorităţi în afara USL: „Noi am fost votaţi şi mandataţi pe un anumit proiect de guvernare, împreună cu colegii de la PNL. Într-adevăr, foarte mulţi colegi s-au îndreptat către noi, către PSD, pentru că, prin proiectul politic pe care PSD, ca partid, îl oferă, dă mai multe garanţii pentru o carieră politică în continuare, dar nu ne interesează în acest moment crearea unei alte majorităţi. Toate proiectele şi cu tot ceea ce am venit în faţa electoratului am venit împreună cu colegii din PNL, inclusiv ultimul proiect, cel care vizează descentralizarea. Mergem împreună cu ei. Avem împreună cu colegii liberali proiecte comune, pe care le susţinem şi pe care le discutăm, cum e şi acesta de la Roşia Montană. Că sunt discuţii, nicio problemă, dar putem sta la masă şi să le amendăm împreună“. Cât priveşte faptul că, pe vremea când era în opoziţie, PSD critica politica racolărilor de parlamentari, iar acum situaţia este diferită, Iordache a afirmat că nu le poate spune celor care vor să intre în rândul social-democraţilor să plece acasă. El a subliniat că PSD nu are nevoie de o „plasă de siguranţă“, în contextul în care formaţiunea ar obţine o majoritate parlamentară.