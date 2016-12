PSD nu intervine în conflictul PNL - PC

PSD nu se angajează în disputele interne din Alianţa de Centru Dreapta formată din PNL şi PC atât timp cât acestea nu vor afecta funcţionarea Guvernului. Premierul Victor Ponta a declarat: „Eu am o relaţie foarte bună şi cu Crin Antonescu, şi cu Daniel Constantin, şi cu Gabi Oprea, am şi cu Hunor Kelemen, am şi cu Daniel Fenechiu, noul lider de la PP-DD. Aş avea o relaţie bună şi cu PDL-iştii dacă aş avea cu cine... Coabitez şi cu domnul Băsescu, dacă trebuie. Ei bine, trebuie şi nu am ce să fac. Deci, eu nu văd un pericol pentru funcţionarea Guvernului acest mic conflict“, a precizat primul-ministru. În altă ordine de idei, Ponta a apreciat ca fiind un lucru pozitiv faptul că preşedintele Senatului, Crin Antonescu, a reprezentat România la Zagreb, cu prilejul aderării Croaţiei la Uniunea Europeană, începând cu 1 iulie. „Mi-a spus chiar Crin Antonescu de acest lucru în momentul în care a avut discuţia cu preşedintele. L-am încurajat total în acest sens. Crin Antonescu este, constituţional, al doilea om în stat. Atunci când preşedintele, numărul unu constituţional, nu participă la un eveniment de politică europeană, aşa cum este sărbătoarea de la Zagreb, a intrării Croaţiei în UE, e absolut logic să fie prezent numărul doi. Dacă nu era nici numărul doi, probabil mergea domnul Zgonea“, a afirmat Ponta.

În ce priveşte disputele din ACD, reamintim că preşedintele Partidului Conservator, Daniel Constantin, a reafirmat joia trecută că Alianţa de Centru Dreapta (ACD) nu funcţionează, dar a subliniat că partidul pe care îl conduce nu va pune în pericol proiectul politic care presupune Uniunea Social Liberală. Liderul PNL, Crin Antonescu, a declarat săptămâna trecută că Partidul Conservator, dacă este nemulţumit de colaborarea cu PNL în cadrul Protocolului Alianţei de Centru Dreapta (ACD), poate să plece. „Construcţia USL nu stă în Partidul Conservator, iar dacă unii prin PC îşi imaginează că cineva din PNL sau eu, ca preşedinte al acestuia, avem vreun soi de timiditate în a spune clar lucrul acesta, se înşală amarnic“, a spus Crin Antonescu la Palatul Parlamentului, după Biroul Politic Naţional al PNL.