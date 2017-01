PSD nu se grăbește să-i accepte demisia lui Dragnea

09:33:34 / 19 Mai 2015

Sa fie clar ptr toata gloata

Dragnea a fost acuzat de a fi incalcat art. 13 din legea 78/2000. privind prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie. “Fapta persoanei care indeplineste o functie de conducere intr-un partid, intr-un sindicat sau patronat ori in cadrul unei persoane juridice fara scop patrimonial, de a folosi influenta ori autoritatea sa in scopul obtinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani”. In rest, circ ieftin ptr prostime, in special in fiefurile pesediste, saracite, dependente de ajutoare si pomeni.