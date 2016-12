PSD nu se mai aliază cu nimeni

Preşedintele PSD, Victor Ponta, a declarat, sâmbătă, că PSD nu va mai face “aranjamente” cu niciun partid politic din România, singura alianţă pe care o mai acceptă fiind “PSD-PSD”. Ponta a transmis social democraţilor că a venit timpul ca toţi membrii partidului şi mai ales cei de la vârf să nu mai facă gafe care să fie subiectul unor scene hazlii: “Nu vreau să se mai râdă de PSD cu flacăra violet, jacuzzi sau altceva. Vreau să facem alianţă PSD-PSD, astfel încât, în 2011, să ne putem pregăti oferta electorală cu candidaţi buni. Nu mai merge cu programele altora neapărat ca să stau eu sau altcineva pe funcţia de ministru. Nu vom mai face niciun fel de combinaţii sau aranjamente cu alte partide”. El a susţinut apoi că preşedintele Traian Băsescu avea şi are în plan distrugerea PSD, partid pe care l-ar considera principala ameninţare pentru PDL şi actuala guvernare: “PSD trebuia distrus cu DNA, ANI şi celelalte instituţii ale statului. Băsescu avea în plan acest lucru încă din noiembrie anul trecut, pentru că ştia că minte populaţia şi va veni momentul în care va trebui să răspundă pentru cele declarate atunci. Ei ştiu că, dacă nu ne vor distruge anul acesta, oamenii se vor întoarce la noi. După Congresul din 20 februarie am început să cred că nu-i mai reuşeşte planul”. Liderul PSD a spus că astăzi, în BPN, social democraţii vor discuta să facă “tot ceea ce ţine de PSD” pentru a solicita lui Băsescu realizarea unui referendum naţional pe tema măsurilor care trebuie adoptate pentru scoaterea României din criză. Potrivit acestuia, în urma unui astfel de referendum, populaţia ar trebui să decidă asupra măsurilor pe care le consideră corecte, cele propuse de actualii guvernanţi sau de partidele de opoziţie. În schimb, preşedintele Senatului, Mircea Geoană, spune că PSD şi PNL sunt “condamnate” să colaboreze şi le-a transmis liberalilor să renunţe la aerul de superioritate faţă de social democraţi, dar şi la filosofia “ultraliberală”, pentru că singuri şi cu un astfel de discurs riscă să rămână izolaţi. El a arătat că el şi-ar dori ca PSD să câştige alegerile cu 50% şi să nu fie nevoie să nu se alieze cu nimeni pentru a face Guvernul, dar a avertizat că şansele de a ajunge la acest lucru sunt deocamdată îndepărtate. Geoană l-a mai criticat indirect pe Crin Antonescu pentru că refuză o apropiere de PSD deoarece partidul condus de Victor Ponta are tendinţe “stângiste”. Şi Miron Mitrea a pledat pentru o alianţă politică între PSD şi PNL, înscrisă la Tribunal, care să susţină candidaţi comuni la viitoarele alegerile locale şi parlamentare, dar şi la funcţiile de premier şi şef al statului. Potrivit lui Mitrea, politicienii responsabili din PSD şi PNL trebuie să înţeleagă că este datoria lor faţă de această ţară să construiască o alternativă solidă la actuala putere.