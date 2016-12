PSD, PD-L şi PNL au propriile viziuni asupra Legilor siguranţei naţionale

Birourile Permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au decis, luni, înfiinţarea unei Comisii speciale care să se ocupe de dezbaterea pachetului Legilor securităţii naţionale, care va fi formată din 15 membri, aparţinînd tuturor grupurilor parlamentare, în funcţie de ponderea în Parlament. Comisia specială a fost propusă chiar de reprezentanţii celor două comisii de control ale SRI şi SIE, alături de cei din comisiile de apărare din Cameră şi Senat, iar modelul a fost dat de subcomisiile care se ocupă de Codurile din justiţie. Dezbaterea şi finalizarea pachetului legilor siguranţei naţionale se anunţă, în continuare, un proces la fel de complicat, în condiţiile în care partidele coaliţiei de guvernare, PSD şi PD-L, vor să vină cu proiecte noi. Preşedintele Comisiei parlamentare de control al SRI, deputatul Cezar Preda, a apreciat că este necesar un pachet nou de legi ale siguranţei, care să-l înlocuiască pe cel elaborat în timpul guvernării precedente pentru că “actualul pachet de legi ale siguranţei nu mai poate fi salvat nici măcar prin amendamente”. Preda spune că este necesar un cadru legislativ în care să funcţioneze Comunitatea Naţională de Informaţii: “Deocamdată, ea funcţionează la nivelul Preşedinţiei ca instituţie cu rol integrator printr-o decizie a CSAT”. Vicepreşedintele Comisiei de control asupra activităţii SRI, Ion Stan, a precizat că PSD nu a luat o decizie în legătură cu modificările ce vor fi făcute acestui pachet de legi, dar a declarat că are o serie de “intenţii şi propuneri personale” pe care le va înainta Departamentului de siguranţă naţională al PSD şi apoi comisiei speciale. El propune modificarea Legii CSAT şi a siguranţei naţionalei şi reglementări clare pentru DGIPI şi DIA. El atrage atenţia că este nevoie de o lege separată pentru a reglementa regimul interceptărilor, atît pentru scopul unor anchete penale, cît şi pentru nevoile informaţionale, argumentînd că există legi speciale pentru interceptări în Germania, Marea Britanie, Italia. Stan a insistat ca o eventuală Autoritate Naţională de Interceptări să fie sub control parlamentar. Stan mai crede că această structură ar trebui să aibă în fruntea ei un magistrat. Nu în ultimul rînd, Stan spune că România trebuie să aibă o lege a ofiţerului de informaţii. Secretarul Comisiei de apărare a Camerei Deputaţilor, Eugen Bădălan, a apreciat că viitorul pachet privind siguranţa naţională trebuie să includă o Lege a planificării multianuale a apărării, care să reglementeze pe o perioadă mai mare de timp programele derulate de Ministerul Apărării. În plus, el s-a pronunţat pentru o reglementare strictă a atribuţiilor serviciilor secrete departamentale. În ceea ce priveşte Comunitatea Naţională de Informaţii, deputatul democrat-liberal a spus că aceasta ar trebui să se ocupe de o coordonare mai bună a instituţiilor din sfera serviciilor secrete. Liderul PNL Radu Stroe, care a supervizat pachetul legilor siguranţei în varianta dorită de liberali încă de la început, a declarat că partidul său susţine în continuare reglementările care se află în acest moment la comisiile de resort ale Legislativului. El a precizat că este “la curent” cu demersurile democrat-liberalilor, de a susţine pachetul de legi ale siguranţei care este agreat de Cotroceni, şi ale social-democraţilor, de a se realiza un alt pachet legislativ. Stroe a explicat că pachetul susţinut de PNL este “undeva la mijloc”, adică o soluţie de compromis pe care se poate lucra prin amendamente fără a i se modifica fundamental conţinutul.