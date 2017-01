PSD preferă PNL

Preşedintele PSD, Mircea Geoană, a afirmat că o eventuală formulă de guvernare a PSD alături de PNL este mult mai aproape de adevăr decât una cu PD-L, deoarece cele două partide sunt mai compatibile. Geoană a precizat că preferă o coaliţie între social democraţi şi liberali care să existe dincolo de mandatul actualului Parlament, în dauna PD-L, care este, la ora actuală, un partid izolat politic. Întrebat dacă, în cazul în care ar accepta un post de premier în cazul în care Băsescu ar ajunge preşedinte, Mircea Geoană a exclus această posibilitate, spunând că PSD are o experienţă neplăcută cu actualul preşedinte pe care nu vrea s-o repete. „Liderul PD-L nu este o persoană pe care te poţi baza într-un angajament pe termen lung. Traian Băsescu îţi înfige cuţitul în spate cu mare voluptate”, a declarat Geoană. De asemenea, candidatul PSD la Preşedinţie a adăugat că ambiţia sa este de a avea un Guvern până la Crăciun pentru a se relua relaţia cu FMI. De asemenea, Geoană a spus că, în calitate de preşedinte, nu exclude menţinerea propunerii actualei majorităţi pentru conducerea Guvernului - Klaus Johannis premier. Geoană a subliniat că trebuie luat în calcul şi faptul că cele două partide pot veni, fiecare, cu alte propuneri. „Eu am fost foarte onest cu Johannis şi i-am spus: „nu vă putem garanta că această majoritate va putea să vă menţină în postul de prim-ministru şi după alegeri. Este un om care a făcut un gest pe care eu îl apreciez: şi-a pus la bătaie reputaţia. Este primarul unui oraş care a făcut un lucru extraordinar.”, a spus liderul social-democrat.