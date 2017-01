PSD promite reinstaurarea democraţiei

CONSTANŢA, ORAŞ SOCIAL Consiliul Naţional (CN) al PSD, organizat în perioada 21-22 octombrie, la Palatul Parlamentului, a adus în faţa social democraţilor un PSD schimbat, care doreşte să readucă românilor speranţa. În cea de-a doua zi a lucrărilor a rostit un discurs şi preşedintele PSD Constanţa, primarul Radu Mazăre. La fel ca şi la Congresul din 2010, el a vorbit înaintea preşedintelui PSD, Victor Ponta. Mazăre şi-a cerut scuze pentru faptul că nu a putut participa la Consiliu din prima zi a manifestării, explicând că a trebuit să participe la o şedinţă foto „Playboy” ce fusese programată cu mult timp înainte. Discursul primarului s-a legat de intervenţiile antevorbitorilor săi referitoare la statul social, fiind presărat cu câteva exemple care fac din Constanţa ”un oraş social”. ”O să vă vorbesc despre oameni, nu despre cifre. Constanţa are 320.000 de oameni. 50.000 dintre aceştia primesc de 11 ani pachete şi ajutoare alimentare de la primărie. Am reuşit să construiesc un cartier de locuinţe pentru tineri, unde s-au mutat 3.000 de persoane. Au plătit jumătate din preţul pieţei, n-a contat criza. Astfel de programe pot fi desfăşurate în toată România, în pofida dificultăţilor economice. Şi să vă spun ceva! Sunt mândru că, în Constanţa, acest cartier pe care l-am ridicat este denumit ”La blocurile lui Mazăre”. Anul viitor, în martie, vom inaugura un alt cartier social. Recunosc, avem cea mai scumpă gigacalorie din ţară, dar la Constanţa, jumătate din populaţie va plăti acelaşi preţ ca şi anul trecut pentru că Primăria este alături de oameni. Asta înseamnă un oraş social. Pentru asta mă votează lumea în Constanţa. Dacă îţi faci treaba, poţi să faci ce vrei, să fii cât de natural vrei. Nu interesează pe nimeni. Important este să-ţi faci treaba bine”, a declarat Mazăre.

COMPETENŢĂ ŞI INTEGRITATE După discursul lui Mazăre, social democraţii au luat o scurtă pauză pentru a se pregăti pentru discursul final al preşedintelui PSD, Victor Ponta. ”PSD are obligaţia nu doar să ofere soluţii pentru astăzi, ci mai ales soluţii pentru mâine”, a declarat Ponta. Discursul lui a fost structurat pe mai multe capitole, fiind, de fapt, un raport al primului an de când el a fost ales preşedinte al PSD. Ponta a vorbit despre deciziile dificile pe care le-a luat de când conduce PSD, evidenţiind conflictul cu Marian Vanghelie şi organizaţia PSD Bucureşti, care, de curând, a fost restructurată. ”Am considerat această decizie (reorganizarea PSD Bucureşti - n.r.) absolut necesară şi utilă pentru noi ca partid. Mi-ar fi foarte simplu să reduc totul la un conflict între mine şi Marian Vanghelie: nu ne-am plăcut niciodată, avem o lungă istorie de bătălii în interiorul partidului, dar realitatea nu este aceasta”, a spus Ponta. Cea de-a treia parte a discursului lui Ponta a fost un decalog al acţiunilor politico-guvernamentale viitoare ale USL. Ponta a spus că USL va guverna până când va reuşi să aducă România în direcţia cea bună, urmând ca, din 2016 sau 2020, PSD şi PNL să redevină competitori, dar într-un sistem democratic. Ponta a afirmat că în viitoarea guvernare USL toţi cei care vor ocupa posturi de conducere în instituţiile statului trebuie să îndeplinească criteriile competenţei şi integrităţii. ”Toţi cei care vor propune oameni pentru diferite funcţii trebuie să îşi asume acest lucru. Eu voi fi primul care voi da semnalul şi voi face pasul înapoi dacă voi greşi. Vreau ca toţi să facem la fel şi să mă ajutaţi în acest sens. Trebuie să redăm instituţiile statului cetăţenilor. Nu trebuie să venim la guvernare şi să schimbăm firmele PDL-ului cu ale noastre. Acest lucru nu se va întâmpla. Vă spun de pe acum. Competenţă, integritate şi onestitate sunt cele trei elemente care trebuie îndeplinite în acelaşi timp pentru a putea obţine posturi. Dacă lipseşte unul, lipsesc toate”, a declarat Ponta.

SUSŢINERE La lucrările CN al PSD au fost invitaţi şi au participat primarul general al Capitalei, Sorin Oprescu, şi preşedintele PNL, Crin Antonescu. ”Dacă ne dorim o viaţă mai bună pentru copiii noştri, e timpul să facem ceva. Nu putem da permanent vina pe alţii pentru ceea ce ni se întâmplă. Cred că trebuie să ne asigurăm şi să ne asumăm cu toţii responsabilităţi. Dacă asta înseamnă să ne transformăm, haideţi s-o facem. Dacă asta înseamnă să trudim, haideţi s-o facem. Dacă asta înseamnă să nu mai stăm impasibili pe holuri sau în birouri, haideţi s-o facem. Dacă asta înseamnă să renunţăm la a arunca cu vorbe otrăvite unii în alţii, haideţi să o facem”, a declarat Oprescu. Preşedintele PSD a declarat că, în 2012, USL îl va susţine pe Oprescu pentru un nou mandat la Primăria Capitalei. La rândul său, Crin Antonescu a declarat că proiectul USL trebuie să funcţioneze nu doar cu ocazia alegerilor, ci de-a lungul unui ciclu electoral. ”Ştiu foarte clar că vom câştiga alegerile, ştiu şi cum îl cheamă pe viitorul prim-ministru. Îl cheamă Victor Ponta şi tinereţea lui este un atu şi nu un handicap. Este nevoie categoric de experienţa bună a tuturor şi este nevoie să credem noi înşine că, ţinând minte trecutul, putem să ne concentrăm energiile spre viitor. Dragi prieteni, îi batem, dar greul va începe abia după aceea”, a declarat Antonescu.