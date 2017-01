PSD propune reintroducerea impozitului diferenţiat pentru populaţie

PSD propune menţinerea impozitului de 16% doar pentru profitul companiilor şi revenirea la un sistem diferenţiat, cu două cote, de 14% şi 19%, pentru veniturile persoanelor fizice, apreciind că sistemul cotei unice nu este viabil pe termen lung. În acest sens, vicepreşedintele PSD Mihai Tănăsescu, fost ministru al Finanţelor Publice, a explicat, la o dezbatere despre competitivitatea economică, organizată de social-democraţi, că "pentru păstrarea credibilităţii şi stabilităţii, cota trebuie menţinută la 16%, indiferent dacă regimul politic se va schimba sau nu". Pentru impozitul pe venit, PSD propune un sistem în două tranşe, de 14% pentru veniturile mai mici de 1.700 lei, şi de 19% pentru cele care depăşesc acest prag. Vicepreşedintele PSD a prezentat cîteva date statistice potrivit cărora 53% dintre salariaţi au primit în plus, în urma implementării cotei unice, mai puţin de un euro lunar, 32% au beneficiat de o majorare a veniturilor cu circa cinci euro, iar 3% au cîştigat peste 220 euro. În ceea ce priveşte domeniul imobiliar, Tănăsescu a propus deducerea din impozit a dobînzii pentru împrumuturile bancare contractate pentru cumpărarea, construirea sau renovarea imobilelor. De asemenea, el a anunţat planuri de deducere din impozit a primei de asigurare a locuinţei, a plăţii chiriei pentru reşedinţa principală în cazul tinerilor sub 30 de ani şi a sumelor folosite pentru reabilitarea termică a locuinţei, într-un cuantum de 700 euro pe an. Tănăsescu a prezentat şi propuneri privind deducerea integrală din impozit a cheltuielilor de cercetare, dezvoltare şi inovare efectuate de companii, majorarea deducerilor aferente contribuţiilor la sisteme de pensii facultative şi asigurări private de sănătate la 400 de euro pe an fiecare şi diminuarea contribuţiilor de asigurări sociale cu şapte puncte procentuale faţă de nivelul actual, la 38,5%.