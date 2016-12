PSD respectă acordul cu PNL

Preşedintele PSD, Victor Ponta, a declarat, ieri, că nu a discutat niciodată posibilitatea ca primarul general al Capitalei, Sorin Oprescu, să candideze la Preşedinţia României susţinut de social democraţi, din moment ce PSD are un acord în USL pe care este hotărât să îl respecte. În condiţiile în care un jurnalist i-a replicat că Sorin Oprescu s-a mai răzgândit o dată, Ponta a precizat: „Eu nu, eu nu m-am răzgândit niciodată”. Sorin Oprescu a declarat, la o emisiune de televiziune, că nu are în plan să se înscrie în cursa pentru Cotroceni, pentru că are planuri nu pentru cei trei ani şi jumătate rămaşi din al doilea mandat, ci pentru zece ani, precizând că au fost membri ai PSD care au „cochetat” cu ideea candidaturii sale. (T.I.)