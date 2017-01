De parcă nu a fost suficient scandalul iscat de PNL privind retragerea trupelor din Irak, şeful statului vorbeşte acum de disponibilitatea României de a trimite trupe militare în Liban. Aşa cum era de aşteptat, vestea a stîrnit reacţia opoziţiei. Purtătorul de cuvînt al PSD, Cristian Diaconescu a declarat, ieri, într-o conferinţă de presă, că declaraţia preşedintelui Băsescu privind capacitatea ţării de a participa cu trupe de interpunere în Liban este o acţiune pripită de politică externă: "România nu trebuie să accepte un astfel de troc şi anume forţe militare de interpunere contra vizelor în SUA. În Congresul american problema vizelor pentru cetăţenii din zona Poloniei şi a zonelor baltice este luată în calcul cu foarte mare atenţie". El a apreciat, totodată, că un astfel de demers "nu se face pe picior": "România are foarte multe resurse diplomatice la nivelul diplomaţiei tăcute şi mai are şi parteneri de dialog care aşteaptă un mesaj din partea noastră. Este vorba atît de către israelieni, cît şi de unele ţări din lumea arabă". Diaconescu a atras atenţia că pînă la momentul trimiterii de trupe - lucru care nu este de dorit - România are foarte multe lucruri pe care le poate face.

Şeful statului a declarat, sîmbătă, la sosirea în ţară din vizita în SUA, că nici el şi nici şeful SMG, generalul Eugen Bădălan, nu au angajat România, în discuţiile cu oficialii americani, în participarea cu trupe militare într-o eventuală acţiune în Liban. Băsescu a precizat că, în momentul de faţă, atît la nivelul NATO şi al ONU, cît şi la nivelul relaţiilor bilaterale se analizează varianta introducerii unei structuri militare tampon în sudul Libanului: "România nu se angajează încă la nici un efort (în Liban - n.red.) atît timp cît nu se stabileşte structura, tipul de misiune şi responsabilitatea fiecărei ţări". El şi-a motivat acest punct de vedere şi prin faptul că aplicarea unei eventuale decizii a NATO de a se implica în asigurarea păcii în zonă ar dura cel puţin 6-7 luni, din cauza mecanismului de decizie din cadrul Alianţei, în timp ce ONU poate lua rapid decizii. El a menţionat că, de altfel, ONU a mai luat decizii în trecut în cazul Libanului, acestea nefiind însă implementate. Vineri, la Washington, Băsescu a declarat că România are capacitatea de a participa cu trupe în Liban, dacă va exista o decizie internaţională în acest sens. Întrebat dacă ţara noastră va oferi trupe pentru rezolvarea situaţiei din Liban, el a răspuns că România are capacitatea de a participa cu trupe şi de a-şi îndeplini obligaţiile ca stat membru al NATO şi ca stat european, dacă va exista o decizie oficială în acest sens.