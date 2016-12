PSD se pregăteşte pentru cîştigarea prezidenţialelor

După aflarea rezultatelor parţiale ale alegerilor europarlamentare, potrivit sondajelor de opinie efectuate pe parcursul zilei de ieri, liderii principalelor partide politice au comentat procentele obţinute.

Preşedintele PSD, Mircea Geoană: “Acest scrutin reconfirmă statutul de principală forţă pe scena politică românească. Sper ca, la finalizarea numărătorii, diferenţa faţă de “rivali” să crească. Din această seară ne pregătim pentru adevărata victorie a PSD, cea de la alegerile prezidenţiale din toamnă. (…) Este absolut jenant cum preşedintele României şi-a transformat propriul copil într-un vehicul electoral. Probabil, cei de la PD-L vor încerca să adune scorul lor cu scorul Elenei Băsescu. Acest experiment regizat cu cinism arată că, în 2009, numele Băsescu mai aduce voturi doar cu autocarul, iar brandul Băsescu este în declin politic şi vom contribui şi noi la acest declin.”

Preşedintele PD-L, Emil Boc: “Sînt convins că Adriean Videanu ne va anunţa victoria PD-L, care va fi consfinţită şi de rezultatele finale. Aceste alegeri au confirmat încă odată că PD-L îi reprezintă cel mai bine pe români în Europa. Deci, între ora 19.00 şi 21.00 s-a votat în România, şi toate analizele sociologice au arătat că, în acest interval de timp, votanţii majoritari s-au îndreptat spre PD-L.”

Preşedintele PNL, Crin Antonescu: “Încă o dată s-a arătat că o majoritate tăcută despre care vorbeam a rămas tăcută, a rămas majoritate, fără ca această majoritate să-şi spună cuvîntul. România va rămîne în continuare pradă celor care falsifică voinţa populară prin autocare pline de alegători, celor care mituiesc, celor care fură. (...) Este, din punctul meu de vedere, o nemulţumire şi un rezultat slab, nu în cifre, despre care vom discuta la finalul numărătorii, ci în aceea că nici eu, nici PNL nu am reuşit de astă dată să convingem această majoritate tăcută, dezgustată, lipsită de speranţă să vină la vot”.

Preşedintele PRM, Corneliu Vadim Tudor: “Astăzi este ziua revanşei pentru PRM. Cred în numerologie, astăzi este 7 iunie, ziua a şaptea a săptămînii, am fost pe locul 7 în buletinele de vot şi avem 7,2%. Sînt convins că scorul nostru este mult mai mare pentru că şi acum a fost o fraudă foarte mare. Va fi mai mult, la numărătoare va fi mai mult (...) Vă spun din experienţa celorlalte alegeri, întotdeauna numărătoarea ne-a adus mai mult. A fost şi acum fraudă. Îi asigurăm pe românii noştri dragi că eu, Gigi Becali şi poate şi un al treilea candidat ne vom bate în Europa pentru ţara noastră. Aceasta este uvertura pentru alegerile prezidenţiale.”

Preşedintele UDMR, Marko Bela: “Lista UDMR a obţinut un procentaj extraordinar de bun, de fapt, cu un procentaj mai mult decît în 2007, în noiembrie, împreună, UDMR şi candidatul independent, ceea ce înseamnă că electoratul maghiar a dat dovadă de o solidaritate şi de o mobilizare exemplare. Cu siguranţă, în acest moment, UDMR şi maghiarii din România au trei europarlamentari, eventual am putea spera la al patrulea. Înseamnă că vom avea forţa necesară la Bruxelles să transmitem mesajul comunităţii maghiare din România şi să contribuim la rezolvarea problemelor României”.

Candidatul independent Elena Băsescu: “Această campanie, chiar dacă nu voi reuşi să ajung în Parlamentul European, reprezintă o experienţă. Cu această experienţă acumulată mă voi întoarce în PD-L, la fel cum am afirmat de la bun început. Pentru că am dus o campanie de independent, doresc să reafirm că am plecat din PD-L numai pentru a nu-i pune pe cei din PD-L în situaţia neplăcută de a avea o ţintă de atac pe listele lor. Acum a sosit momentul să închid sediul şi să mă întorc la partidul în care am crescut!”