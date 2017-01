PSD şi-a lansat candidaţii la Cumpăna şi Kogălniceanu

Pentru locuitorii comunei Cumpăna, ziua de sîmbătă a fost una plină de surprize. După ce, pe parcursul zilei, au participat la inaugurarea noului sediu al Primăriei şi au asistat la numeroase spectacole organizate pentru ei, seara au avut parte şi de puţină politică. Candidatul PSD la funcţia de senator pe Colegiul 3, Alexandru Mazăre, şi cel la funcţia de deputat în Colegiul 6, Eduard Martin, au venit în faţa cumpănenilor însoţiţi de primarul Constanţei, Radu Mazăre, şi preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu, pentru a le prezenta programul electoral. Primarul comunei Cumpăna, Mariana Gâju, le-a spus celor prezenţi că toate proiectele pe care le-a derulat în ultimii patru ani în comună se datorează sprijinului acordat de către parlamentarii constănţeni. “Am făcut foarte multe în ultimii ani, cînd PSD a fost în opoziţie. Dacă vom avea un Guvern PSD, lucrurile vor evolua mult mai repede”, a declarat Gîju. Ea a amintit şi de campania “plină de minciuni” a altor partide politice, campanie despre care a spus că este făcută de oameni care nu sînt cunoscuţi de populaţie. „Ca să mă confrunt cu o persoană trebuie să o cunosc, să ştiu ce a făcut în viaţă, iar eu, despre contracandidaţii mei, nu ştiu nimic. Noi nu vom face campanie cumpărînd sau cerşind voturi”, a declarat Alexandru Mazăre. El le-a vorbit oamenilor despre programul social al PSD: pensii mai mari, subvenţionarea agricultorilor cu 15 milioane lei vechi pentru fiecare hectar de teren lucrat, înjumătăţirea preţului pentru motorina folosită în agricultură, scutirea de impozite a societăţilor care angajează tineri sau alocaţii de 2.000 lei pentru copii, de la vîrsta de doi pînă la 18 ani. La rîndul său, deputatul Eduard Martin a spus că pentru a avea pretenţia să fii votat trebuie să demonstrezi că ai făcut ceva, că ai susţinut comunitatea căreia îi ceri să te voteze. “PD-L-iştii ştiu doar să mintă şi să împroaşte cu noroi. Noi am demonstrat că sîntem capabili să sprijinim judeţul Constanţa. Cumpăna va beneficia, cu siguranţă, de fonduri substanţiale pentru proiectele pe care trebuie să le deruleze”, a spus Martin. Prim-vicepreşedintele PSD, Nicuşor Constantinescu, a continuat ideea candidaţilor social democraţi spunînd că, în ultimii patru ani, liberalii şi pedeliştii au fost împotriva dezvoltării României: “Acum vin cu tupeu şi spun că vor face de acum înainte, deşi au avut patru ani la dispoziţie şi nu au făcut nimic. Constanţa are nevoie de un Guvern PSD pentru ca şi în judeţul nostru să ajungă banii pe care noi îi dăm la bugetul de stat. Sîntem al doilea mare contribuabil la bugetul ţării, după Bucureşti, dar cînd este vorba despre împărţirea fondurilor, sîntem abia pe locul 37”. Primarul Constanţei, Radu Mazăre, a dat garanţia că la ieşirea din Cumpăna spre Constanţa se va realiza cît de curînd un sens giratoriu, care să fluidizeze circulaţia din zonă. “Aşa cum am amenajat multe sensuri giratorii în Constanţa, aş fi putut să îl fac şi pe acesta, dar drumul nu este pe teritoriul administrativ al Constanţei şi ne-am lovit de multe piedici puse de reprezentanţii Companiei Naţionale de Drumuri. Oricum, în curînd, acest sens giratoriu se va realiza”, a declarat Mazăre, care a adăugat că proiectul de construire de locuinţe ieftine pentru tineri a fost adoptat şi de administraţia locală din Cumpăna. Caravana electorală social-democrată a poposit sîmbătă şi la Mihail Kogălniceanu, unde a fost prezentat populaţiei programul PSD de guvernare locală şi naţională.