PSD va organiza un miting autorizat săptămâna viitoare

13:12:31 / 04 Februarie 2017

Miting de sustinere ...

... perfect de acord cu PSD sa isi organizeze unul, doua sau cate mitinguri de sustinere vor, cu cateva obiectii: in primul rand, sustinerea sa fie pe OUG 13 , nu pentru guvern, partid si conducator iubit ... asa cum PIATA cere abrogarea acestei ordonante, si membrii de partid care vor veni la miting trebuie sa sustina prevederile acestei ordonante si sa fie de acord cu toate efectele pe care ea le va produce ... in al doilea rand, orice incident care se va produce (eu sincer imi doresc sa nu se produca) VA FI STRICT DIN VINA ORGANIZATORILOR, in niciun caz din vina altuia, in special a presedintelui Romaniei ... si nu in ultimul rand, faptul ca procedurile de autorizare a mitingului dureaza pana saptamana viitoare este o minciuna sfruntata ... daca o ordonanta a putut fi adoptata noaptea si publicata in MO tot noaptea, nu ar fi absolut nicio problema pentru guvernul PSD in functie sa il puna maine, de exemplu ... insa el va fi organizat cat mai aproape sau chiar in preziua in care OUG intra in vigoare pentruca Dragnea sa poata arata lumii ca are sustinerea populara pentru aceasta ordonanta ...