PSD va promova, în toamnă, legi pentru despăgubirea agricultorilor şi reducerea TVA la unele alimente

Vicepreşedintele PSD Ilie Sîrbu a declarat ieri că social-democraţii vor promova, în toamnă, două iniţiative legislative, referitoare la despăgubirea agricultorilor şi la reducerea taxei pe valoarea adăugată (TVA) la alimentele de bază. Potrivit lui Sîrbu, \"unul din proiectele legislative priveşte modificarea Legii 381 art. 5, în sensul de a acorda despăgubiri şi agricultorilor care nu au sprijin şi practică o agricultură de subzistenţă şi semisubzistenţă, care sînt cei mai mulţi. Proiectul e deja depus din luna iunie, sper să-l finalizăm în septembrie. O altă propunere a noastră, dar care nu a întrunit prima dată voturile nici la Senat, nici la Cameră, pentru că atunci încă mai funcţiona Alianţa, este de a reduce TVA-ul la cinci alimente de bază - carne, lapte, ulei vegetal, pîine, zahăr - prin compensare cu majorarea accizelor la produsele de lux - blănuri, bijuterii, parfumuri, maşini de lux - nu producînd o gaură la buget, ci avînd în vedere sursele de finanţare\". În opinia sa, cele două propuneri legislative vor fi votate, pentru că altfel partidele parlamentare ar intra în conflict cu un segment mare de populaţie. Ieri, Guvernul a decis ca Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Inspecţia Muncii şi Autoritatea Sanitar-Veterinară să înceapă acţiunile de control la producătorii de pîine, pentru combaterea evaziunii fiscale, rezultatul verificărilor putînd conduce la reducerea TVA la pîine. Inspectorii vor verifica dacă vînzările declarate de producătorii de pîine corespund consumului facturat de gaze naturale şi electricitate, dacă personalul este angajat cu forme legale şi dacă produsele sînt realizate în condiţii igienico-sanitare. În altă ordine de idei, senatorul Ilie Sîrbu a mai declarat că există unele soluţii pentru a recupera pagubele cauzate de secetă, dar guvernanţii nu vor să ceară ajutor Uniunii Europene, deşi acolo există fonduri speciale în caz de calamităţi. Potrivit lui Sîrbu, ajutorul autorităţilor europene ar putea rezolva problema animalelor care mor din cauza secetei şi s-ar putea recupera o parte din pierderile din agricultură: \"Am făcut o sugestie, nu a fost preluată nici de Ministerul Agriculturii, nici de Guvern, de a achiziţiona animale din zonele calamitate şi unde se întîmplă adevărate tragedii, oamenii le lasă pe cîmp, mor, le vînd la preţuri de nimic. Am venit cu ideea pe care a practicat-o Franţa, dar e greu să lămureşti, poate cînd vor ajunge unii la concluzia că e bine, vor face şi asta, să le constituim stocuri la rezerva de stat, fie sub formă de carcasă, fie în conserve. Nu ne opreşte nimeni, nici UE, pe care aruncăm toate relele\". Guvernul a declarat, în luna iunie, stare de calamitate naturală în agricultură pentru zone din 34 de judeţe şi a anunţat că va acorda despăgubiri în sumă de 600-750 lei/ha, însă doar pentru culturile asigurate şi unde au fost înregistrate pagube mai mari de 30% din producţie.