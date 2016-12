Pseudoreunire la FC Farul

Înglodată în datorii către foştii jucători, dar şi către federaţie şi bugetul de stat, FC Farul îşi trăieşte ultimele clipe. Gruparea de pe litoral a fost înscrisă la startul noului sezon al Ligii a II-a, însă zvonurile de pe culoarele Federaţiei Române de Fotbal (FRF) dau drept sigură excluderea din campionat şi înlocuirea cu Dinamo II Bucureşti. Absenţa reprezentaţilor FC Farul de la Adunarea Generală a FRF, desfăşurată luni, au întărit ideea că echipa constănţeană este deja... condamnată. Totuşi, o “mână” de veterani şi mai mulţi juniori s-au prezentat, ieri după amiază, la stadionul “Farul”, împreună cu câteva zeci de suporteri la o aşa-zisă reunire a lotului. O reunire pusă la cale de fostul căpitan al “marinarilor”, Cristian Şchiopu, retras din activitatea competiţională, şi de fundaşul Ion Barbu, exclus din lot la mijlocul sezonului trecut. În absenţa conducătorilor clubului, Şchiopu şi Barbu, împreună cu Cosmin Paşcovici, portarii de la echipa a doua, Timur şi Răuţă jr., şi alături de 14 juniori cu vârste de 17 şi 18 ani, au făcut o minişedinţă de pregătire pe terenul 2 al bazei sportive. Singurul oficial al clubului a fost Aurel Constantin, care le-a pus jucătorilor la dispoziţie echipamentul de antrenament. „Am primit acceptul conducerii să ne antrenăm”, a explicat Şchiopu, anunţând că a renunţat şi la banii pe care-i avea de primit de la club. „Am venit să ne mişcăm un pic şi să încercăm să ajutăm Farul. Am vrut să dăm un semn, pentru că soarta echipei se decide în câteva zile. Sperăm că totul se va rezolva şi, dacă vom fi solicitaţi, vrem să fim pregătiţi pentru a juca. Eu m-am retras şi pot fi antrenor, însă Barbu încă poate juca. Măcar să facem un lot, să ne putem prezenta şi poate creştem de la etapă la etapă. Nu am discutat personal cu patronii, dar am spus că vorbesc cu ceilalţi jucători pentru reeşalonări. Nu credeam că se va ajunge până aici”, a adăugat Şchiopu. „Este cea mai tristă reunire de când sunt la Constanţa. Nu-mi vine să cred în ce situaţie s-a ajuns, dar speranţa moare ultima”, a încheiat Barbu.