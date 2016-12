PSG a cucerit Supercupa Franței

La primul meci oficial după despărţirea de Zlatan Ibrahimovic, Paris Saint-Germain a cucerit pentru a patra oară în istorie Supercupa Franţei. Echipa antrenată de Unai Emery a învins cu scorul de 4-1 pe Olympique Lyon, într-un meci disputat sâmbătă seară, în Austria, pe Worthersee Stadion din Klagenfurt.

„Sunt foarte fericit după această victorie şi de felul cum a arătat echipa mea, chiar dacă sunt lucruri pe care trebuie să le îmbunătăţim. Am muncit foarte mult în această perioadă de pregătire, iar rezultatele s-au văzut în această seară. A fost un meci extrem de dificil. Lyon a avut posesia, dar noi am jucat inteligent şi am ştiut cum să ne impunem jocul. Va fi un sezon foarte dificil, dar sunt convins că echipa va da totul, iar la final ne vom bucura alături de suporterii noştri”, a declarat Unai Emery, noul antrenor al parizienilor, cel care a venit de la FC Sevilla în această vară, în locul lui Laurent Blanc, și a cucerit deja primul său trofeu la PSG.

Golurile învingătorilor au fost marcate de Javier Pastore (min. 9), Lucas Moura (min. 19), Hatem Ben Arfa (min. 34) şi Layvin Kurzawa (min. 54), în timp ce pentru Lyon a înscris Corentin Tolisso (min. 87). Ben Arfa a înscris la debutul său într-un joc oficial în tricoul celor de la PSG.

„Nu e niciodată foarte uşor să câştigi, dar mai ales să continui să ai rezultate bune. Ne-am pregătit excelent în această perioadă, iar toţi colegii mei abia aşteaptă să înceapă meciurile din campionat şi din Liga Campionilor. Am lucrat mult alături de noul staff în această vară, iar rezultatele se văd: punem o presiune mai mare pe adversar şi ajungem la poartă mult mai repede. Antrenorul nostru ne cere multe lucruri, iar rezultatele se văd repede: am câştigat deja primul trofeu al noului sezon”, a declarat mijlocaşul campioanei Franţei, argentinianul Angel Di Maria, care a fost desemnat cel mai bun jucător al meciului.

Au evoluat formațiile: PSG: Trapp - Aurier, David Luiz (76 Meunier), Kimpembe, Kurzawa (75 Maxwell) - Stambouli, Motta - Lucas, Pastore, Di María (67 Verratti) - Ben Arfa; Olympique Lyon: Antonio Lopes - Rafael (65 Jallet), Yanga-Mbiwa, Nkolou, Morel - Darder (76 Ferri), Gonalons, Tolisso - Fekir, Lacazette (46 Valbuena), Cornet.