PSR susţine candidatul PSD la europarlamentare

Preşedintele filialei judeţene Constanţa a Partidului Socialist Român (PSR), Valentin Adem, a declarat ieri, într-o conferinţă de presă, că va sprijini candidatul PSD de Constanţa, Cristina Dumitrache, la alegerile europarlamentare. “Ştiu că şi-a făcut studiile în străinătate şi că este specializată în ştiinţe politice, motiv pentru care consider că are pregătirea necesară pentru a ne reprezenta în Parlamentul European (PE). Îi îndemn pe toţi constănţenii să o voteze“, a declarat Valentin Adem. El a adăugat că PSR nu are candidaţi pentru PE, dar se pregăteşte şi speră ca peste un an şi jumătate să poată ieşi la rampă cu oameni pregătiţi, care să facă faţă unei asemenea provocări. Liderul PSR Constanţa a mai spus că, săptămîna trecută, la Bucureşti, a avut loc o întîlnire cu toate partidele de stînga, cărora le-a propus înfiinţarea unui pol social puternic, care să facă faţă celorlalte partide pe de scena politică. “Aici vorbesc în special de marele dirijor Băsescu, care vrea să facă o dictatură unică sub comanda PD. Băsescu a putut rupe PNL, prin înfinţarea PLD sub conducerea lui Stolojan, iar acum încearcă să distrugă PSD“, a mai spus Adem. În ceea ce priveşte activitatea PSR de la nivel local, Adem a anunţat că s-a finalizat acţiunea de înfiinţare a tuturor organizaţiilor din judeţ.