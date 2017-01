Puține certitudini în lotul Farului

06:40:35 / 24 Iulie 2014

Vai de Farul nostru!

Pana acum circa 10 ani Farul era o echipa respectabila in prima liga. In lotul echipei erau si jucatori,buni,constanteni sau dobrogeni. In conducerea clubului erau persoane de vaza din oras sau judet. De mai multi ani s-a ales prapadul. Cu un "finantator" de tipul "neica nimeni" cu fel si fel de jucatori necunoscuti si ridicoli ca valoare,Farul ramane in Liga 2 doar pentru ca multe echipe se retrag,renunta sau se desfiinteaza. De ce oare nu se apeleaza,macar in conducerea clubului cu rol consultativ,la fosti jucatori reprezentativi ca spre ex Antonescu,Stefanescu,Stoica,Mihu sau Mustafa? Continuarea pe actualul drum va duce clubul si istoria lui in anonimat