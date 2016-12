Public speaking, o nouă materie în școli?

Public speaking ar putea fi o nouă materie opțională în învățământul românesc de stat. Așa sună propunerea Amaliei Sterescu, fondatoarea primei școli de Public speaking din România. Sterescu spune că visează la o școală românească în care elevii de școală primară să învețe să-și prezinte în mod creativ ideile, compunerile, să învețe să se prezinte pe sine fără teamă și să iasă în fața clasei sau a publicului pentru a susține o idee benefică comunității de elevi. De asemenea, ea spune că elevii de gimnaziu trebuie să știe să lucreze în echipe de proiect. Amalia Sterescu subliniază faptul că, în cadrul acestor cluburi de Public speaking, elevii pot învăța cum să se prezinte mai bine la un interviu pentru o universitate în afara țării sau pentru un job de vară. Membrul CNA Valentin Jucan a spus că propunerea poate fi foarte utilă pentru elevi. ”Este un demers care poate fi de folos. Nu are cum să dăuneze educației, sub nicio formă! Vorbitul în public poate să ajute în diferite situații, cum ar fi interviurile la slujbe”, a zis Valentin Jucan. El a mai precizat că educația media poate fi combinată cu atitudinea de a învăța să te adresezi public. Pe de-o parte, poți să îi înveți pe copii cum să abordeze informațiile care vin din audoviozual, iar pe de altă parte, îi poți învăța cum anume trebuie transmis un mesaj public. ”Orice om are dreptul și posibilitatea de a se adresa oricui. Dreptul de a vorbi în public nu aparține doar politicienilor sau liderilor de opinie. Orice cetățean ar trebui să poată și să știe să se adreseze în public. Foarte bine că se dorește introducerea Public speaking ca materie opțională”, a adăugat Jucan.