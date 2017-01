Publicațiile de marină, între tradiție și provocările mediului online

În „luna spiritualității marinărești”, redacţiile publicaţiilor de marină s-au reunit pentru a vorbi despre trecutul, prezentul și, mai ales, viitorul revistelor cu specific. Întâlnirea s-a desfășurat, vineri, în sala „Clio” a Muzeului Marinei Române, sub forma unei mese rotunde. Alături de membrii redacțiilor consacrate, la eveniment au participat și studenți de la Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, care doresc să se afirme în domeniul publicisticii.

SUB SEMNUL ANCOREI „Toți suntem sub semnul ancorei și slujim Marina în felul nostru sobru. Această frumoasă activitate publicistică este un act de cultură”, a spus șeful Serviciului Istoric al Armatei și redactorul-șef adjunct al revistei „Marea Noastră”, căpitan-comandor dr. Marian Moșneagu. „Marina are și a avut o presă consistentă, plecând de la cea tradițională până la cea audio-vizuală și online”, a mai spus dr. Moșneagu.

TIRAJE MICI Întâlnirea, prezidată de președintele Ligii Navale Române (LNR) și de directorul Muzeului Marinei Române, căpitan-comandor Marius Laurențiu Rohart, a adus în prim-plan nu doar trecutul, ci și viitorul și prezentul publicațiilor de marină. S-a vorbit despre tirajele din ce în ce mai mici ale acestor periodice, dar și despre supremația mediului online.

PRESĂ DE COLECȚIE „Așa cum a spus președintele LNR, Laurențiu Mironescu, viitorul aparține presei online. Încet-încet, presa tipărită va ajunge presă de colecție. E trist, pentru că am o plăcere extraordinară să citesc o revistă care abia a ieșit de sub tipar”, a spus vicepreședintele LNR, filiala Constanța, dr. Carmen-Irene Atanasiu. Același lucru l-a subliniat și prof. univ. dr. Valentin Ciorbea. „O revistă tipărită o găsești la bibliotecă, o răsfoiești, îți face mare plăcere să o citești, pe când arhivele online pot dispărea dintr-o dată”, a spus prof. dr. Valentin Ciorbea.

Pe lângă colectivul redacțional de la „Marea noastră”, la consfătuirea națională a celor care lucrează în redacțiile cu specific marinăresc, au participat, printre alții, reprezentați ai publicațiilor „Timona”, „Marina Română”, dar și ai buletinului filatelic „Marina”, care anul acesta aniversează 37 de ani de la înființare. Noua publicație „Misiunea” a Centrului de Cercetare a Conlucrării Bisericii Ortodoxe cu Armata Română „General Paul Teodorescu”, care funcționează la Mănăstirea Dintr-un Lemn, a fost reprezentă de prof. univ. dr. Valentin Ciorbea și dr. Marian Moșneagu.

„MAREA NOASTRĂ”, LA 83 DE ANI Constanța are o îndelungată tradiție în domeniul publicațiilor cu specific marinăresc, fiind reprezentată cu succes de „Marea noastră”. Înființată în 1931 de comandorul Eugeniu P. Botez, alias Jean Bart, sub titulatura „România maritimă și fluvială”, numită din 1934 „Marea Noastră” și interzisă în 1949, revista a apărut într-o serie nouă în anul 1991 și a rămas, de atunci, o publicaţie de referinţă pentru spațiul tomitan. Cuvintele marelui Mihail Kogălniceanu au rămas și astăzi deviza „Mării noastre”: „Cheia mântuirii noastre este drumul Dunării spre Marea largă”.