Publicaţia “The Boston Globe”, scoasă la vânzare

Grupul de presă american The New York Times a anunţat că vrea să vândă publicaţia ”The Boston Globe”, precum şi o serie de alte active, inclusiv din filiala sa New England Media Group. ”Planul nostru de a vinde New England Media Group demonstrează angajamentul nostru în a ne concentra strategia şi investiţiile pe marca New York Times”, a confirmat directorul general al grupului, Mark Thompson. În afară de publicaţia ”The Boston Globe”, site-ul său de internet şi compania de marketing GlobeDirect, această filială deţine site-urile Boston.com şi Telegram.com, Worcester Telegram & Gazette, precum şi o participaţie de 49% la Metro Boston.

The New York Times a mai încercat să vândă ”The Boston Globe”, în 2009, însă a renunţat din cauza unor oferte insuficiente. Grupul de presă a cumpărat ”The Boston Globe” în 1993, pentru 1,1 miliarde de dolari, apoi ”Worcester Telegram & Gazette”, în 2000, pentru 295 de milioane de dolari. The New York Times Company este o companie internaţională de media, care deţine, printre altele, titlurile ”The New York Times”, ”The International Herald Tribune”, ”The Boston Globe”, NYTimes.com, BostonGlobe.com, Boston.com.. Preşedintele The New York Times Company este Arthur Ochs Sulzberger Jr., a cărui familie deţine controlul publicaţiei ”The New York Times” din anul 1896.