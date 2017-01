Publicitatea la alimentele pentru copii, posibilă doar în condiţii stricte

Mai multe companii producătoare de alimente pentru copii au acceptat să respecte Codul etic pentru publicitatea adresată copiilor referitoare la produsele alimentare, astfel încît produsele companiilor respective vor fi promovate doar în anumite condiţii. Potrivit unui comunicat al europarlamentarului Magor Csibi, codul a fost prezentat ieri, la Palatul Parlamentului, România devenind astfel prima ţară europeană care îl adoptă. „Mă bucură faptul că am ajuns la un compromis cu toate părţile interesate, într-un timp relativ scurt. Astfel, am arătat că sîntem cu toţii preocupaţi de viitorul copiilor noştri şi sîntem capabili să creăm un dialog constructiv pentru a ne atinge scopul”, a declarat el. Companiile care au acceptat codul şi care urmează să-l semneze sînt: Burger King, Coca-Cola, Ferrero, General Mills, Kellogg\'s, Kraft, Mars, Nestle, Star Foods - o companie a PepsiCo - şi Unilever. Propunerea a fost iniţiată ca reacţie la creşterea gradului de obezitate în rîndul copiilor din Europa. Potrivit sursei menţionate, în UE există aproximativ 22 de milioane de copii supraponderali, iar 5 milioane dintre ei sînt obezi. “Demersul completează o serie de iniţiative ale europarlamentarului Magor Csibi în calitate de vicepreşedinte al Comisiei de Mediu şi Sănătate Publică din PE, cum ar fi instituirea de noi reguli privind etichetarea alimentelor şi interzicerea clonării animalelor pentru producţia de alimente”, se mai arată în comunicatul amintit. Potrivit oficialului, iniţiativa constituie “doar un mic pas spre asigurarea unui viitor sănătos pentru copiii noştri”. De altfel, europarlamentarul liberal s-a arătat “hotărît” să continue acţiunile de acest gen, în scopul atingerii “unor soluţii eficiente în domeniul sănătăţii şi al nutriţiei”. Codul prevede angajamentul companiilor semnatare de a nu face publicitate la alimente către copii sub 12 ani, excepţie făcînd produsele alimentare care “îndeplinesc criterii nutriţionale specifice bazate pe dovezi ştiinţifice acceptate şi/sau ghiduri nutriţionale naţionale şi internaţionale”. De asemenea, companiile respective “nu vor efectua comunicări referitoare la produse în şcoli primare, exceptînd cazul în care li se cere în mod specific sau se stabileşte cu administraţia şcolii în scopuri educative”. “Prin Codul etic pentru publicitatea adresată copiilor, referitoare la produsele alimentare, ne obligăm să acţionăm ferm în direcţia respectării unor norme etice generale de publicitate adresată copiilor, privind alimentele. Aceste norme vor fi adoptate voluntar şi la nivel naţional de toţi cei care sînt implicaţi în procesul de promovare către copii a produselor alimentare”, se arată în cod. La lansarea sa a fost prezent, printre alţi invitaţi, şi directorul de comunicare de la World Federation of Adverisers, Will Gilroy. El a caracterizat codul drept “un exemplu al modului în care industria poate sprijini promovarea unei diete echilibrate şi a unui stil de viaţă sănătos. Industria alimentară din România şi-a asumat rolul de coordonator la nivel european al luptei împotriva obezităţii”, a declarat Gilroy.