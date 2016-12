„Publicul din Constanţa are nevoie de întâlniri cu autori generoşi”

Regizorul Bogdan Caragea pregăteşte, în această perioadă, prima premieră a Teatrului de Stat din acest an, piesa „Omul, bestia şi virtutea”, de Luigi Pirandello, scriitor laureat al Premiului Nobel pentru Literatură. Într-un interviu acordat cotidianului „Telegraf”, directorul de producţie al Teatrul de Stat Constanţa, Bogdan Caragea, a vorbit despre importanţa acestei piese şi despre viziunea regizorală pe care o propune, dar şi despre celelalte proiecte artistice. Pentru Teatrul de Stat din Constanţa, regizorul a mai pus în scenă, în 2005, musicalul „Bună seară, domnul Wilde!”, de Eugen Mirea.

Reporter: De ce aţi ales să puneţi în scenă, pentru Teatrul de Stat, un text de Luigi Pirandello?

Bogdan Caragea: Deoarece publicul din Constanţa, fiind un public extrem de elevat şi pretenţios, are nevoie de texte bune şi de întâlniri cu autori extrem de generoşi prin scriiturile lor.

Rep.: V-aţi gândit şi la alte piese scrise de Pirandello înainte de a vă opri la „Omul, bestia şi virtutea”?

B. C.: Am ales textul acesta deoarece este un text generos pentru actori, fiind o scriitură foarte bună a lui Pirandello. Este o scriere de maturitate. Nu are, în mod deosebit, carateristicile pieselor scrise de Pirandello în a doua jumătate a vieţii, este o piesă mai clasică, cu foarte multe capcane rezolvabile actoriceşte.

Rep.: Ce aţi dorit să subliniaţi prin acest spectacol?

B. C.: Fiind o piesă despre natura umană, am vrut să aduc în faţa publicului cam tot ce există bun şi rău în caracterul uman sau... interferenţele dintre caracteristici.

Rep.: Ce rol va avea muzica în această producţie?

B. C.: Coloana sonoră va avea un rol deosebit, este o muzică în stil sicilian. E un colaj de autor, dar nu aş vrea să divulg prea multe.

Rep.: Ce alte proiecte mai aveţi în calitate de actor şi de regizor?

B. C. : În calitate de actor sper să mă ţină Dumnezeu sănătos, iar regizorii din toate părţile să-şi aducă aminte de mine. Ca regizor, aş dori să fac, în acest an, un musical.

Rep.: Publicul vă poate vedea şi în opereta „Văduva veselă”, la Teatrul de Operetă „Ion Dacian” din Bucureşti?

B. C.: Da, până acum, singurul gen pe care nu l-am abordat este teatrul de păpuşi.

Rep: Care vă este cel mai drag dintre genurile abordate?

B. C.: Teatrul bun, muzica bună, totul făcut la superlativ. Nu poţi să spui că îţi place mai mult teatrul decât opereta, dacă ne gândim că nu există actor mare care să nu fi debutat în operetă: Tamara Buciuceanu, Ion Lucian sau Radu Beligan.