Puci PNL - PDL la Cogealac

SCHIMBARE După ce a rupt USL și s-a înfrățit cu PDL, conducerea centrală a liberalilor a dat ordin ca, în toate județele, să pornească tăvălugul schimbărilor de viceprimari și de formare a majorităților în consiliile locale. În loc să aibă bunul simț să-și dea demisiile din funcție pentru că au fost aleși pe listele USL, liberalii au început vânătoarea de aleși PSD în funcții publice. Un astfel de exemplu îl avem în comuna Cogealac, unde viceprimarul Ștefania Costoiu a fost înlocuit din funcție pentru simplu motiv că este de la PSD. Ștefania Costoiu, care este și consilier local, spune că a fost schimbată cu democrat liberalul Constantin Alexe la propunerea primarului Gheorghe Alexa (PNL). Ea a afirmat că înlocuirea sa din funcția de viceprimar s-a produs în 13 iulie, cu acordul majorității consilierilor locali, compusă din aleșii PDL și PNL, adică cei ai noii alianțe politice. Din păcate, spune Costoiu, înlocuirea s-a făcut fără ca ea să primească vreo explicație. ”Nu mi s-a dat niciun motiv. Pur și simplu am fost pusă în fața faptului împlinit. Și asta doar pentru că așa a vrut primarul. Am muncit degeaba doi ani la Primărie, pentru că primarul și acoliții săi au șters cu buretele tot ceea ce am realizat. În 2012, când am venit în funcția de viceprimar, Primăria nu se vedea de buruieni. Mi-am suflecat mânecile și am pornit la treabă. Am reparat unitățile de învățământ din Râmnicu de Sus și Tariverde, care erau în stare avansată de degradare. Pentru acest lucru, am găsit sponsori care să ne ajute să modernizăm școlile și grădinițele. În plus, am reabilitat bisericile și cimitirele din toate cele patru localități ale comunei, Tariverde, Râmnicul de Jos, Râmnicul de sus și Gura Dobrogei, și am organizat diverse activități culturale. Toate acestea - atenție! - fără ca primarul să-mi delege vreo atribuție pentru a realiza aceste lucruri. Am considerat că este de datoria mea să fac ceva pentru comunitatea care m-a ales. Însă primarul Gheorghe Alexa și-a bătut joc de toată muncă mea. Asta este răsplata pentru că am vrut să fiu un bun cetățean”, spus Ștefania Costoiu.

REVOLTĂ Vestea schimbării viceprimarului s-a răspândit imediat în comună, iar oamenii s-au revoltat. Una dintre persoanele nemulțumite este Viorica Vitan, care a spus că Ștefania Costoiu nu merita să fie înlocuită din funcție, pentru că este una dintre puținele persoane care au făcut ceva pentru comunitate. O opinie similară are și Constantin Grosu, care a punctat faptul că de mult timp comuna nu a mai avut un viceprimar precum Ștefania Costoiu. Grosu, dar și alți locuitori au spus că principalul responsabil pentru această înlocuire nedreaptă este edilul Gheorghe Alexa, pe care îl acuză de multe nereguli. Una dintre acestea este scoasă la iveală chiar de Ștefania Costoiu, care spune că primarul ar fi schimbat un proces-verbal al unei ședințe a Consiliului Local din 2012. ”În 5 noiembrie 2012, în ședința Consiliului Local, am discutat, la punctul „Diverse“, posibilitatea ca Dumitru Butcaru și Cati Hristu, consilieri locali, să urmărească stadiul proceselor în care este implicat Consiliul Local. Numai că, surprinzător, câteva luni mai târziu, mai mulți aleși au constatat, cu totul întâmplător, că procesul-verbal al ședinței a fost schimbat, iar cei doi, Butcaru și Hristu, au fost împuterniciți de primar nu doar să reprezinte Consiliul Local în litigiile aflate pe rolul instanțelor, ci și să negocieze diverse contracte privind amplasarea și funcționarea grupurilor energetice eoliene și a stațiilor de transformare. Culmea este că în împuternicire era prevăzut și faptul că cei doi trebuiau să raporteze toate acțiunile lor primarului Gheorghe Alexa și nu Consiliului Local, așa cum ar fi fost normal. Aceste lucruri sunt ilegale, pentru că nu există o hotărâre concretă pentru această împuternicire. Sunt falsuri în acte și vom face plângeri penale. Nu am făcut aceste demersuri pentru că nu am știut de acest fals până acum”, a spus Ștefania Costoiu.