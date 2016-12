• DISPERARE • După două zile şi trei nopţi de stat în adâncuri, trupurile neînsufleţite ale fraţilor Silviu Lucian Boboc, de 19 ani, şi Ionuţ Daniel, de 11 ani, din Stupina, care s-au înecat duminică dimineaţă în Dunăre, în zona localităţii Capidava, au ieşit la suprafaţă. Silviu Lucian a apărut la suprafaţa apei exact în locul în care s-au înecat, ieri în jurul orei 08.00. Trupul neînsufleţit a fost văzut de localnicii din Capidava, care şi-au petrecut pe malul Dunării zile şi nopţi alături de părinţii băieţilor înghiţiţi de ape. „Am strigat la tatăl lui şi cu toţii ne-am urcat în barcă pentru a-l aduce la mal. Când am ajuns lângă el, l-am tras cu vâslele aproape de barcă, iar tatăl lui l-a apucat de mână şi l-a tras până pe nisip. Când l-a văzut, a izbucnit în plâns”, a povestit Silvia, o localnică din Capidava. Lăcrămioara Boboc, mama tânărului, în stare de şoc şi calmată cu medicamente, s-a prăbuşit lângă trupul fiului ei în hohote de plâns. Nu s-a potolit decât în momentul în care Silviu Lucian a fost luat de maşina mortuară şi dus la Morga Spitalului Cernavodă.

• „MAI BINE MUREAM EU ŞI TRĂIAU EI!” • Trei ore mai târziu, poliţiştii de la Transporturi Navale (TN) Cernavodă au fost anunţaţi de colegii lor care plecaseră cu barca cu motor pe Dunăre, spre Hârşova, că şi trupul mezinului familiei Boboc a fost zărit de pescari în zona localităţii Topalu. Până la sosirea poliţiştilor, pescarii au ţinut trupul băiatului cu ajutorul vâslelor. Mama băiatului, Lăcrămioara Boboc s-a apropiat de barcă şi a început să urle de durere: „De ce mi-aţi făcut, mamă, un aşa necaz? Mai bine muream eu şi trăiau ei! Nu mai pot, nu mai rezist! Puişorii mamei, cum v-aţi dus aşa de tineri!” Părinţii s-au luat în braţe şi au privit împietriţi corpul desfigurat de apă al fiului lor. Ambele cadavre aveau zgârieturi pe spate, iar localnicii spun că cei care i-au căutat cu cange şi cârlige i-ar fi lovit, fără să ştie că sunt ei, dar nu au putut să îi agaţe ca să îi scoată la suprafaţă. Sătenii sunt de părere că fraţii au murit îmbrăţişaţi, însă pescarii i-ar fi despărţit cu căngile. Aşa s-ar explica de ce au fost găsiţi la kilometri distanţă unul de celălalt.

• ACUM LE CUMPĂR COŞCIUGE... • Mama băieţilor lucrează de opt luni în Italia, unde îngrijeşte o bătrână pentru 650 de euro pe lună. „Am plecat de nevoie, nu de plăcere. Aveam trei copii la şcoală şi din 25 de lei pe zi cât câştigă soţul meu nu ne descurcam. Nu aveam nici pâine pe masă. Voiam să vin în septembrie să îi pregătesc pentru şcoală, să le cumpăr haine, rechizite... Acum le cumpăr coşciuge şi cu banii îi înmormântez”, a spus femeia plângând. Cât timp a fost în Italia, ea a vorbit zilnic cu băieţii. „Îmi ziceau să am grijă printre străini şi să vin sănătoasă acasă. Nu ştiu dacă mai plec, dar dacă o voi face, îl iau cu mine pe Marian (n.r. - fiul de 13 ani care a asistat la moartea fraţilor lui). Îmi e frică să îl mai las singur aici”, a adăugat Lăcrămioara Boboc.

• LOC BLESTEMAT • Locul în care s-au înecat fraţii Boboc ar fi unul blestemat, după cum susţin localnicii. Ei povestesc că în groapa aceea este un vârtej, care, în urmă cu mai mulţi ani ar fi înghiţit doi cai cu tot cu căruţă. „Au intrat în apă şi au dispărut, s-au dus la fund în câteva secunde”, spun localnicii. Tot ei povestesc că i-ar fi avertizat pe fraţii Boboc despre pericol şi le-au zis să înoate câţiva metri mai încolo, la prund. Cu două zile înainte de tragedie, copiii i-au ascultat, dar duminică au ignorat avertismentul şi s-au direct în groapă.

• S-A NĂSCUT A DOUA OARĂ • Mama povesteşte că Silviu Lucian, băiatul de 19 ani era în clasa a X-a şi cânta în biserică la slujbele religioase. „El a mai avut o cumpănă, când avea şase ani. Era în a treia zi de şcoală şi mergea cu colegii la cursuri. Când au vrut să traverseze strada, un şofer a claxonat, el s-a speriat şi a ieşit în şosea. A fost agăţat cu oglinda retrovizoare şi târât zece metri, apoi aruncat pe iarbă. A stat în comă mai multe zile. Medicii ne spuneau că nu mai scapă. Mă trimiteau acasă să mă pregătesc de înmormântare. A avut însă zile şi a trăit. Era ca un nou-născut, nu mai ştia să meargă, să vorbească, să mănânce. Fratele lui, Marian, care are acum 13 ani, l-a învăţat tot. Deşi avea numai doi ani şi jumătate, îl lua de mânuţe pe Silviu şi îi arăta cum să facă paşii”, a adăugat Lăcrămioara Boboc.

• A PATRA CEZARIANĂ • Despre Ionuţ Daniel, fiul de 11 ani înecat în Dunăre, femeia a povestit că şi-a riscat viaţa ca să îl aducă pe lume pentru că era la a patra cezariană: „Medicii mi-au spus că am un fibrom şi m-au trimis acasă să aştept să mai crească pentru a mă opera. Când a mişcat însă copilul şi mi-a dat seama că sunt însărcinată, nu am putut să renunţ la el, nu puteam să fac asta. L-am născut pe semnătură. Am sperat să fie fetiţă, dar l-am iubit oricum, era copilul meu... ”

• TRIBUTUL DUNĂRII • Locuitorii din Capidava povestesc că, în special în luna iulie a fiecărui an, în toiul nopţii, sunt treziţi din somn de „glasul apei”, un vuiet înfricoşător al Dunării. „Se aude un vuiet prelung, ca o sirenă. Dacă asculţi cu atenţie, desluşeşti cuvântul „om”. Din bătrâni se spune că Dunărea îşi cere tributul. Şi, de fiecare dată, în zilele următoare se îneacă cineva. Aşa s-a întâmplat şi acum. Vineri noaptea, Dunărea a vuit şi a strigat, iar atunci mi-am zis că o să moară cineva. Când am auzit duminică despre moartea băieţilor din Stupina, nu m-am mirat, ştiam că Dunărea îşi va lua tributul”, a povestit un bătrân din Capidava.