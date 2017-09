Puiu Haşotti, fost parlamentar și ministru al Culturii, a demisionat din PNL

09:13:07 / 07 Septembrie 2017

ACTIVITATE INUTILA , SFARSIT NEDEMN

In aprilie 2004 cu ocazia declansarii campaniei pentru alegerea sa ca primar , Hasotti declara : " PSD este cel mai corupt partid din Europa ......reprezinta tot ce poate fi mai perfid , malefic , si ipocrit .....Am acuzat si acuz PSD de subminarea economiei nationale , acuz PSD de atentat la identitatea romanilor . PSD este un partid fara Dumneze , fara credinta , fara rusine si fara lege ". Dupa o asemenea declaratie era clar ca va pierde alegerile , tinand cont de fatul ca PNL ca si PDL au sprijinit tacit si au facut afaceri cu PSD , si cu Mazare . Hasotti nu poate sa inteleaga si sa fie de acord cu unele atitudini politice " de astazi " ale PNL . In schimb a inteles foarte bine ca sa accepte cardasia cu PSD in USL . Daca Hasotti era cu adevarat liberal cum pretinde , trebuia sa demisioneze atunci si ar fi ramas in istorie ca un adevarat liberal si om politic , dar n-a facut-o , dovedind ca nu este decat un politicianist carierist si profitor ca toti cei din tagma sa . Vechimea in partid nu este un merit daca nu sunt si rezultate pe masura acesteia . Hasotti a fost un oportunist , nu un luptator pentru cauza liberalismului , un fabricant de vorbe-n vant . In loc sa fie alaturi de actuala conducere a PNL care se afla in pragul falimentului politic , Hasotti a ales retragerea dupa ce si-a facut plinul cu ajutorul celor care raman acum sa duca greul si sa repare ceea ce au stricat Hasotti si vestitii sai colaboratori Manea si altii ca ei .Daca PNL-ul de astazi nu mai este cel in care s-a inscris in 1990 , acest fapt se datoreaza si lui Hasotti . Se spune ca despre morti ( politic ) sa vorbesti numai de bine . Afirmatia nu este valabila in cazul dlui Hasotti .