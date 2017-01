Puiu Haşotti: Stolojan este o slugă politică, iar PLD, Partidul Lichelelor Dovedite

Puiu Haşotti, senatorul de Constanţa şi vicepreşedinte al PNL, s-a lansat ieri într-o serie de acuze şi injurii la adresa foştilor colegi de partid, actuali membri PLD. Haşotti a afirmat, în cadrul unei conferinţe de presă, că în cei 17 ani de cînd face politică nu a folosit un limbaj violent la adresa unor politicieni, însă jignirile aduse de reprezentanţii PLD au umplut paharul. “În conferinţa prostolojeniştilor am auzit că am fost gratulat de o serie de personaje dubuioase din politica românească. Am aflat că am fost luat la ţintă de un anume Radu F. Alexandru. Ţin să amintesc opiniei publice că acest personaj din PLD este un vagabont politic, care a migrat de la PD la PNL, iar acum vrea înapoi la PD, prin PLD“, a afirmat Haşotti. Senatorul liberal l-a atacat apoi pe principalul adversar al liberalilor, Theodor Stolojan, pe care l-a catalogat ca fiind un personaj securisto-comunist. “Cine este acest Stolojan? Vă spun eu: Un personaj care a avut grijă de puşculiţa Partidului Comunist, a lui Ceauşescu şi a Securităţii, care s-a remarcat prin confiscarea valutei în 1992, care l-a susţinut pe Ion Iliescu în campanii electorale, iar acum face paradă anti-PSD. Din comportamentul lui reiese că este o slugă politică. De fapt, Stolojan este, a fost şi va fi o slugă. Ca liberal, dar şi ca istoric, vă spun că din toată istoria PNL, de o singură pagină îmi este ruşine: cea în care Stolojan a fost preşedintele partidului. Este singura pagină ruşinoasă din istoria PNL“, a declarat Haşotti. El a adăugat că Stolojan este corupt şi mincinos: “Stolojan este corupt pentru că niciodată nu poate demonstra cum şi-a construit un hotel de zeci de milioane de euro, cu 200.000 de dolari pe care i-a primit ca angajat al Băncii Mondiale. Nu aş vrea să mă mai refer şi la traficul de influenţă pe care este posibil să-l fi făcut în privinţa biletului trimis de preşedintele Băsescu fostului ministru Codruţ Şereş. Dar, îl somez pe Theodor Stolojan astăzi (n.r. - ieri) să spună de la ce om de afaceri, mai mult decît dubios, a primit, în 2000, o maşină de teren pe care a trecut-o apoi în patrimoniul unei fundaţii, de unde a fost cumpărată, pe un preţ de nimic, de un colaborator foarte apropiat lui“. Haşotti a spus că a dezvăluit aceste lucruri şi din cauza şerpăriei de la gura lui Valeriu Stoica, care anunţa, după congresul PNL, că este posibilă o fuziune între PNL şi PLD. “Pentru a elucida problema, vă spun că nu va fi posibilă o discuţie între PNL şi Partidul Lichelelor Dovedite (PLD). Şi pentru că în acest PLD sînt comunişti, turnători, securişti, nulităţi, secretare care fac cafele proaste, precum Raluca Turcan, am înţeles sîmbătă că se va înscrie în PLD şi generalul Titulescu. Adică miliţieni mai lipseau de la comedia PLD! Cineva trebuie să conteste înscrierea la Tribunal a acestor haimanale politice de la PLD. De ce? Pentru a da o dovadă de normalitate şi pentru că, în România, golănia politică trebuie să înceteze“, a declarat Haşotti. Liberalul a ţinut să-i răspundă şi lui Mircea Iustian, despre care a spus că nu l-a jugnit aşa cum afirmase acesta: “Mircea Iustian îmi datorează enorm. De la postul de subprefect pînă la cele două mandate de parlamentar în care nu a făcut nimic. Am înţeles că atunci cînd şi-a părăsit meseria de medic, toţi colegii săi s-au bucurat că a plecat, dar mai ales pacienţii săi, care au scăpat cu viaţă!“. Haşotti s-a referit în intervenţia sa şi la posibila plecare a democraţilor de la Guvernare: “ PD nu va pleca de la Guvernare tot aşa cum cîinele nu va pleca de la măcelărie. Şi asta pentru că mai au de făcut afaceri grase. Asemenea declaraţii ale liderilor PD, în special ale lui (Emil) Boc, sînt sforăitoare şi caraghioase, mincinoase şi demagogice. Cît priveşte supărarea lui Traian Băsescu pe PD, acest lucru nu îl crede nici măcar un copil. Diversiune mai mult decît jenantă. PD nu se ceartă cu Traian Băsescu, PD primeşte ordine de la Traian Băsescu!“. Haşotti a dezvăluit şi el de ce nu au mai avut loc alegeri anticipate în România, în 2005. “A fost stabilit tot calendarul alegerilor anticipate într-o şedinţă a Alianţei. De la demisia unui ministru din Guvern, Flutur sau Mona Muscă, pînă la trecerea lui Tăriceanu în funcţia de ministru, pentru ca, apoi, să fie numit premier interimar care să organizeze alegerile anticipate şi un nou Guvern. Numai că, pe la sfîrşitul şedinţei, după ce şi-a făcut apariţia şi preşedintele Băsescu, şeful statului a spus: A! Nu Căline, tu nu o mai fii prim-ministru. În acest moment, şedinţa Alianţei s-a prelungit foarte mult, iar alegerile anticipate au căzut“, a declarat senatorul constănţean.

“Bodu mi-a spus că este un dobitoc“

Înaintea conferinţei de presă, Haşotti a dezvăluit că ieri dimineaţă a primit un telefon de la fostul preşedinte al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Sebastian Bodu, demis vineri de premierul Tăriceanu. “Bodu mi-a spus că recunoaşte că este un dobitoc şi un prost că a dat declaraţii împotriva Guvernului. De asemenea, mi-a spus că a greşit şi ca nu cumva să-mi schimb părerea despre el. A fost un telefon de jeluire, dar mă întreb de ce m-a sunat“, a spus Haşotti.