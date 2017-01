„Puiu” și „Claudel” se iau la trântă!

18:11:24 / 28 Mai 2016

CATAVENCU SI FARFURIDI AU UMOR

Sa vorbesti de o campanie electorala " curata si civilizata '' este ca si cum ai vorbi curcilor din ograda cu speranta ca te vor crede . Unde s-a pomenit asa ceva in Romania , cand murdaria electorala are o lunga traditie , inca de pe vremea cand se duelau pentru putere Partidul Liberal si cel Conservator ,conduse de Bratieni si P.P.Carp , partide care erau celebre in epoca pentru modul in care se " organizau " alegerile . Iata ce declara P.P. Carp in Parlament in decembrie 1894 : " Va declar ca adevarata libertate de alegeri in tara aceasta inca n-am avut-o , nu au dat-o nici liberalii, nici conservatorii . . . .eu cred ca libertatea de alegeri cum o au englezii, inca mult timp nu va fi posibila in tara aceasta ". Armand Calinescu scrie in " Insemnari politice " in 1927 : " Se fac alegeri parlamentare dupa acelasi sistem de abuzuri si fraude " iar in 1934 : " Alegerile s-au desfasurat cu obisnuitele abuzuri practicate de liberali ( alegerile din dec.1933 ) . Mai putem da sute de exemple . Au ramas in istoria politicianismului romanesc alegerile in care haidamacii platiti de partidele aflate la guvernare insemnau cu tibisirul ( creta ) pe cei care votau cu alt partid si erau batuti la iesirea din sectia de votare . Desigur, metodele au evoluat si partidele folosesc astazi alte procedee pe care le cunoastem f bine . Daca ar fi vorba doar de o '" atitudine duplicitara " , inca n-ar fi nimic . Este ceva si m ai grav , de complicitate . Toate si toti au facut direct sau indirect politica PSD fiind legati de aceleasi afaceri si interese , actiunile culminand cu trecerea PNL in ograda PSD cand s-a format USL . Pe noi nu ne mai mira nimic . De ochii lumii se calomniaza reciproc , iar seara , se intalnesc si isi spala noroiul de pe obraz cu sampanie .Oricum, si Hasotti si Palaz fac parte din categoria politicianistilor decedati , carora nu li se poate aplica zicala " de mortuis nil nisi bene ". Istoricul care va scrie in viitor despre aceasta perioada , va sterge cu guma urmele murdare lasate de acesti indivizi .