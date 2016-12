Punct final în prima ediţie a “Talent Cup”

După încheierea partidelor de joi seară, pe stadionul “Farul“ din Constanţa s-a desfăşurat şi festivitatea de premiere a primei ediţii a “Talent Cup”, turneu rezervat jucătorilor în vârstă de 17 ani şi mai mici. Pe lângă trofeul “Talent Cup“ înmânat câştigătoarei primei ediţii, Real Madrid, organizatorii au acordat trofee şi pentru cel mai bun jucător, cel mai bun fundaş, cel mai bun portar şi golgeterul competiţiei. Jucătorul turneului a fost desemnat, în unanimitate de către antrenori, mijlocaşul celor de la Real Madrid, Francisco Pastor Bautista, premiul fiind oferit de către Gheorghe Hagi şi Ilie Năstase. „Sunt bucuros pentru acest trofeu şi le mulţumesc colegilor, pentru că nu aş fi reuşit fără sprijinul lor. Jucătorii mei favoriţi sunt Raul şi Cristiano Ronaldo şi sper ca într-o zi să ajung să fiu pregătit de Mourinho, însă ştiu că am foarte mult de muncit“, a declarat mijlocaşul de doar 16 ani al Realului. Trofeul pentru cel mai bun fundaş a revenit tot unui jucător de la Real Madrid, Ivan Saez Jimenez, titlul fiind înmânat de noul director al departamentului de scouting al Academiei Hagi, Leo Grozavu. „Mă onorează acest titlu şi le mulţumesc celor care au considerat că merit acest trofeu“, a spus Ivan Jimenez. Directorul Academiei Hagi, Zoltan Iasko, i-a acordat lui Alperen Uysal titlul de cel mai bun portar al turneului. „Sunt foarte fericit pentru acest premiu. A fost un turneu foarte bun. Idolul meu este Casillas“, a declarat Uysal. Cu două goluri marcate, Cristian Gavra a primit trofeul cuvenit golgeterului din partea preşedintelului Academiei, Paul Peniu. „A fost o onoare pentru noi să întâlnim aceste echipe, iar lui Hagi nu îi putem mulţumi decât prin evoluţiile noastre pe teren pentru că ne oferă astfel de ocazii. Sunt mulţumit de trofeul câştigat. La acest nivel nu mi s-a părut că a fost o diferenţă de valoare între fotbalul românesc şi cel spaniol“, a precizat Gavra. Din partea Federaţiei Române de Fotbal, Academia Hagi a primit premiul pentru organizare, acesta fiind înmânat de Octavian Goga (vicepreşedinte FRF) şi Dan Ionescu (preşedintele Comisei Centrale de copii şi juniori).

„Sunt mulţumit de modul cum s-a desfăşurat acest turneu. Cred că am jucat din ce în ce mai bine în fiecare zi, chiar dacă am avut în faţa noastră echipe care s-au format în mult mai mulţi ani. Mentalitatea noastră trebuie să fie aceea că nimic nu este imposibil, dar pentru acest lucru este nevoie şi de curaj, de încredere în propriile forţe. Ei muncesc de 20 de ani, noi suntem de abia în primul an. Cred că în trei-patru ani ne vom putea bate de la egal la egal cu ei şi chiar să-i învingem“, a afirmat Hagi. Fostul căpitan al “Generaţiei de Aur“ a primit de la Real Madrid, la finalul turneului, două tricouri, unul de la Iker Cassilas, cu semnătura acestuia, şi altul al lui Cristiano Ronaldo, de asemenea cu semnătura starului portughez. De la FC Barcelona, Hagi a primit un tricou cu numărul 22, simbolizând numărul jucătorilor Barcelonei prezenţi la turneu şi cu toate semnăturile acestora. Cei de la Galatasaray au purtat la festivitatea de premiere tricouri cu imaginea lui Gheorghe Hagi pe care era scris “Il Comandante Hagi“.

Rezultatele turneului: FC Barcelona - Galatasaray Istanbul 1-2, Academia Hagi - Real Madrid 0-2, Real Madrid - FC Barcelona 3-1, Academia Hagi - Galatasaray Istanbul 1-0, Real Madrid - Galatasaray Istanbul 2-0, Academia Hagi - FC Barcelona 2-2. Clasament final: 1. Real Madrid 9p; 2. Academia Hagi 4p; 3. Galatasaray 3p; 4. FC Barcelona 1p. Turneul “Talent Cup“ a fost organizat în parteneriat cu Consiliul Judeţean şi Consiliul Local Constanţa, alături de Fundaţia “Gheorghe Hagi“, cotidianul Telegraf fiind partener media al acestui eveniment.