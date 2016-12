Punct final în Turul Dobrogei la ciclism

A 14-a ediţie a Turului Dobrogei la ciclism, organizată de Consiliul Judeţean Constanţa, Primăria Constanţa, DJST Constanţa, Federaţia Română de Ciclism, CS Ciclism Bilal 2000 Constanţa şi RATC, s-a încheiat ieri, după patru zile spectaculoase de concurs, care au oferit numeroase răsturnări în vârful clasamentelor. Sâmbătă a avut loc cea de-a treia etapă, pe traseul Valul lui Traian - Ciocîrlia de Sus - Ciocîrlia de Jos - Viişoara - Pietreni - Deleni - Adamclisi - Urluia şi retur, pe distanţa a 120 km, în care s-a impus Zoltan Sipos (Tuşnad Cycling Team) - la seniori, şi Robert Pisică (CS Bilal 2000 Constanţa) - la juniori. Duminică, în etapa a patra, ultima a întrecerii, rutierii s-au întrecut pe distanţa a 70 km, pe un circuit amenajat pe Bd-ul Aurel Vlaicu, câştig de cauză având Nicolae Tanovitskhii (Tuşnad Cycling Team) - la seniori, şi Andrei Covalciu (Republica Moldova) - la juniori. Festivitatea de premiere s-a desfăşurat în faţa Sălii Sporturilor, fiind oficiată de Petrică Munteanu, reprezentantul Consiliului Judeţean Constanţa, şi de Claudiu Teliceanu, directorul DJST. Primul loc în clasamentul general al seniorilor a fost ocupat de Sergiu Cioban (Tuşnad Cycling Team), care a primit tricoul galben al câştigătorului, urmat de Ivan Stevic (Tuşnad Cycling Team) şi Nicolae Tanovitskhii (Tuşnad Cycling Team). În întrecerea juniorilor, tricoul alb şi prima poziţie i-au revenit lui Vlad Dobre (Intersport Miercurea Ciuc), celelalte locuri ale podiumului fiind ocupate de Cătălin Iorga (CS Bilal 2000 Constanţa) şi Andrei Covalciu (Republica Moldova). Câştigătorii au fost recompensanţi cu diplome, premii în bani şi tradiţionala şampanie. Tot ieri a avut loc o cursă destinată amatorilor, pe categorii de vârstă, primul loc fiind ocupat de Roxana Popov (la feminin), Constantin Buzatu (masculin, +50 ani), Marian Nichiforescu (masculin, 40-49 ani), Filip Grigorescu (masculin, 30-39 ani), Dorian Neguţ (masculin, 19-29 ani) şi Adrian Radu (masculin, 14-18 ani).

FELICITĂRI PENTRU ORGANIZATORI. Participanţii şi oficialii echipelor au mulţumit organizatorilor pentru felul în care s-a desfăşurat ediţia a 14-a a Turului Dobrogei. „A fost un real succes şi sper să creştem de la an la an, aşa cum am făcut-o şi până acum, iar cicliştilor le urez să bucure în continuare spectatorii”, a spus Petrică Munteanu. „Organizarea acestui tur nu ar fi fost posibilă fără sprijinul primit de la Primăria Constanţa şi Consiliul Judeţean Constanţa şi vreau să le mulţumesc pentru implicare”, a adăugat Claudiu Teliceanu. „Îmi pare foarte bine că s-a organizat Turul Dobrogei, o competiţie importantă care trebuie luată în seamă, şi vreau să le mulţimesc autorităţilor locale pentru acest lucru. Oamenii aceştia iubesc ciclismul, iar noi trebuie să le arătăm copiilor că merită să practice acest sport în România”, a completat preşedintele Federaţiei Române de Ciclism, Eduard Novac. „Sunt foarte fericit că am reuşit să câştig competiţia şi consider că a fost cea mai bună repetiţie înaintea Turului României”, a declarat câştigătorul Sergiu Cioban. „Mă simt împlinit, mai ales că a fost extrem de dificil, pentru că am început pregătirea mai târziu de cât restul concurenţilor. Cea mai dificilă a fost ultima etapă, când am fost atacat din toate părţile, dar am rezistat cu brio”, a spus Vlad Dobre, învingătorul din întrecerea juniorilor.