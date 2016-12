Punct final la Oval 5 Beach Rugby România

A treia ediţie a turneului Oval 5 Beach Rugby România, turneu de rugby pe plajă desfăşurat pe şapte categorii de vârstă, Under 10, Under 12, Under 14, Under 16, Under 17, Under 18 şi old-boys, s-a încheiat, sâmbătă, când au fost programate ultimele partide la arena de volei pe plajă “Beach CVM Tomis”, situată în zona Cazino din Mamaia. Astfel, după ce joi au fost stabiliţi câştigătorii la U10, Progresul Cernica Ilfov, U17 şi U18, ambele adjudecate de CTMR 1 Bucureşti, în ultima zi a întrecerii s-au desfăşurat meciurile decisive la celelalte categorii de vârstă. La U12, primul loc i-a revenit echipei CS Muşchetarii Mihail Kogălniceanu, în timp ce o altă formaţie de pe litoral, RC Cleopatra Mamaia, a încheiat pe ultima treaptă a podiumului. La U14, organizatorii au fost nevoiţi să facă o modificare, după ce CS Tomitanii Constanţa a fost exclusă din competiţie din cauza comportării neadecvate a antrenorilor faţă de organizatori şi ceilalţi participanţi, locul acesteia fiind luat, prin tragere la sorţi, de Dinamo Bucureşti. După un turneu în patru, primul loc a fost ocupat de CSS Buftea Ilfov, care a învins, în finală, cu 3-1, pe RC Cleopatra Mamaia, în timp ce Dinamo a trecut în finala mică de Litoral Mangalia, cu 8-7. U16 a adus un succes constănţean, Liceul Gheorghe Duca 1 Constanţa câştigând duelul cu Palatul Copiilor Buftea Ilfov şi CN Aurel Vlaicu Bucureşti. Totodată, organizatorii au decis să acorde Cupa Fair Play formaţiei Fortuna Constanţa, în timp ce întrecerea fetelor a fost câştigată de Litoral Mangalia.

„A fost o ediţie mult mai bună decât precedentele. Am început acest turneu cu opt cluburi în primul an, am urcat la 13 cluburi la a doua ediţie, iar acum am avut la start 24 de cluburi. A fost o bună propagandă pentru rugby-ul pe plajă, dar şi pentru staţiunea Mamaia. S-a muncit mult la organizare şi vreau să mulţumesc celor care s-au implicat, pentru că am avut condiţii excelente de desfăşurare”, a spus directorul competiţiei, Lucian Osatiuc. La finalul turneului, antrenorii echipelor participante s-au împărţit în două formaţii, Barberians România şi Selecţionata Constanţa, şi au susţinut un meci demonstrativ de old-boys, în cadrul Memorialului “Viorel Spinei”, încheiat la egalitate, scor 2-2. Competiţia s-a încheiat cu festivitatea de premiere, la care a fost prezent şi preşedintele Federaţiei Române de Rugby, Pompiliu Borş.