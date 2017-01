Punct mare pentru “rechini”

După ce au obţinut primele puncte din campionat în urmă cu două săptămîni, elevii lui Constantin Gache au continuat revirimentul sîmbătă seară, “smulgînd” şi primul punct în deplasare. FC Farul a încheiat la egalitate, scor 1-1, în fieful Politehnicii Iaşi, într-o partidă contînd pentru etapa a şasea a Ligii I. Tehnicianul constănţean a surprins încă din primul minut, titularizîndu-l pe camerunezul Daniel Chigou, legitimat pe ultima sută de metri. Ieşenii au început tare şi în min. 6, Onuţ a trimis cu capul peste transversală, dar prima mare ocazie i-a aparţinut lui Todoran, al cărui şut a trecut pe lîngă poartă. La jumătatea primei reprize, Gache l-a trimis pe cabine pe Mendy, aruncîndu-l în luptă pe Băcilă, dar singura fază importantă pînă la pauză a venit dintr-o fază fixă. Portarul Brăneţ a respins, însă, şutul puternic trimis de Maxim dintr-o lovitură liberă de la 25 m. La reluare, Curcă a scos “torpila” trimisă de Miclea, dar în min. 53 a ieşit la rampă Chigou, care a deschis scorul cu o lovitură de cap. Gazdele au replicat rapid şi au reuşit egalarea în min. 67 prin Bîlbă, atacantul ieşean deviind cu călcîiul şutul trimis de Radu Ciobanu. Pînă la final, gazdele au forţat golul victoriei, dar nu au putut trece de apărarea constănţeană şi Farul a recuperat din pasivul de la “adevăr”.

Au evoluat - Poli (antrenor Ionuţ Popa): Brăneţ - Homei, Onuţ, R. Ciobanu, Cr. Munteanu (46 Milea) - Buta (66 Tincu), Paruolo, Naidin, Sfîrlea - Bîlbă, Pălimaru (46 Miclea); Farul (antrenor Constantin Gache): G. Curcă - Farmache, Şchiopu, Gheară, Maxim - Voiculeţ, Pătraşcu, Todoran, G. Mendy (22 Băcilă) - Chigou (88 D. Florea), Gerlem (90 L. Florea). Au marcat: Bîlbă 67 - Chigou 53. Cartonaşe galbene: Sfîrlea, Bîlbă, R. Ciobanu - Băcilă, Gheară, Gerlem. Au arbitrat: Alexandru Deaconu (Bucuresti) - Cornel Fecioru (Bucureşti) şi Mihai Artene (Vaslui). Spectatori: 4.000.

Gache, mulţumit pe jumătate

Mulţumit de punctul obţinut, antrenorul Farului a declarat că echipa sa ar fi putut să ia cele trei puncte, dacă nu irosea atîtea ocazii de a marca. “Am îndrăznit mai mult şi acest lucru s-a văzut. Puteam lua chiar toate cele trei puncte. Pe de o parte, am cîştigat un punct, iar pe de altă parte cred că am pierdut două. Oricum, sîntem pe un drum ascendent şi cred că trebuie să mai umblu la moralul băieţilor. Îi felicit pentru dăruirea de care au dat dovadă. Nu ştiu dacă meritam să cîştigăm, dar Iaşiul a fost o echipă de bătut. Iarăşi nu am reuşit să cîştigăm, la fel ca în meciurile cu Steaua şi Buzăul, din cauza ghinionului. Iarăşi am luat gol dintr-o jumătate de ocazie. Jucătorii mei trebuie să înţeleagă că acesta este fotbalul şi că se joacă pe goluri şi nu pe ocazii cum am avut noi”, a spus Gache. De partea cealaltă, Ionuţ Popa a replicat în stilul său obişnuit: “Am dominat jocul, dar acesta este fotbalul. Nu reuşim să cîştigăm în ultimele minute, nu reuşim să cîştigăm cînd avem ocazii. Avem şi puţin ghinion. S-a văzut lipsa celor patru jucători, care şi-a pus amprenta asupra rezultatului final. Trebuie să ne refacem după acest rezultat, pentru că nu ne convine să facem egal cu Farul acasă”.