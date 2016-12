Punct prețios pentru tricolori la Belfast

Naționala de fotbal a României a încheiat la egalitate, scor 0-0, derby-ul Grupei F a preliminariilor Campionatului European din 2016, disputat sâmbătă, pe stadionul „Windsor Park” din Belfast, în compania Irlandei de Nord. Reprezentativa pregătită de Anghel Iordănescu a făcut însă un joc extrem de slab, intervențiile lui Tătărușanu salvându-i pe tricolori de la înfrângere. Fără mai mulți titulari obișnuiți, absenți din cauza accidentărilor, România s-a chinuit să ajungă la poarta debutantului McGovern. În prima repriză, doar o lovitură de colț bine executată de Keșeru le-a dat emoții gazdelor, în timp ce Chipciu s-a făcut de râs, luftând dintr-o poziție excelentă. De partea cealaltă, Tătărușanu a respins de sub transversală mingea trimisă cu capul de Evans. După pauză, Torje a fost aproape de a profita de o gafă a nord-irlandezilor, dar șutul său a fost deviat pe lângă poartă. Tricolorii au încercat să forțeze și Fl. Andone și-a făcut debutul în tricoul naționalei, însă nu a ieșit în evidență. Ultima jumătate de oră a fost dominată clar de gazde, dar Tătărușanu a fost de netrecut, parând șuturile trimise de golgheterul Lafferty și Norwood, iar „bomba” lui Dallas nu a nimerit spațiul porții. „Sincer să fiu, ne bucură şi acest punct, poate să însemne enorm de mult în economia jocurilor la final. Ţinând cont de problemele pe care le-am avut, de numărul de indisponibilităţi, rezultatul este bun pentru echipa naţională. Îmi pare rău că jucătorii nu au putut să iasă de sub presiunea adversarului, am intrat în acest joc de luptă, de uzură. Aş fi vrut mai mult de la jucătorii noştri şi de la joc. Cred că acest rezultat ne menţine în poziţia de lider, la o cotă morală foarte bună şi sunt convins că putem aborda altfel jocul cu Ungaria, în condiţiile în care sper să avem refăcuţi mai mulţi juctori care au fost accidentaţi. Avem nevoie de o altă prestaţie la Budapesta, cu Ungaria”, a spus selecționerul Anghel Iordănescu. Grație acestui rezultat de egalitate, tricolorii își păstrează fotoliul de lider, însă lupta pentru calificare s-a încins după victoria obținută de Ungaria în fieful Finlandei.

Au evoluat - Irlanda de Nord (selecţioner Michael O'Neill): McGovern - C. McLaughlin, McAuley, J. Evans (79 Cathcart), Brunt - Ward (79 C. Evans), Norwood, Davis, Baird, Dallas - K. Lafferty; România (selecționer Anghel Iordănescu): Tătărușanu - Papp, Chiricheş, Grigore, Sepsi - Prepeliță, Pintilii - Torje, Maxim (90 Tamaş), Chipciu (61 B. Stancu) - Keşeru (72 Fl. Andone). Cartonaşe galbene: Brunt 50 / Pintilii 29, Sepsi 47, Torje 78. A arbitrat: Carlos Velasco Carballo (Spania).

Tot sâmbătă au avut loc alte două meciuri din grupă: Finlanda - Ungaria 0-1 (Stieber 82) și Insulele Feroe - Grecia 2-1 (Hansson 32, Olsen 70 / Papastathopoulos 84). Clasamentul Grupei F: 1. România 14p, 2. Irlanda de Nord 13p, 3. Ungaria 11p, 4. Insulele Feroe 6p, 5. Finlanda 4p, 6. Grecia 2p.