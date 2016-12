Punct... şi de la capăt

Primăria Mihai Viteazu a intrat în rândul administraţiilor locale care au fost respinse cu „felicitări” de actualul Guvern privind finanţarea unuor proiecte pe programul Ministerului Agriculturii pe Măsura 3.2.2. Primarul Gheorghe Grameni a declarat că, anul trecut, a introdus un proiect privind reabilitarea reţelei de apă şi introducerea reţelei de canalizare menajeră în satul Sinoe, precum şi introducerea reţelei de canalizare în localitatea Mihai Viteazu. „Degeaba ne-am chinuit noi să facem proiectul că, în momentul evaluării proiectului, ne-au refuzat cu „felicitări”. Adică proiectul a fost declarat eligibil, dar nefinanţabil. Am dat „bună ziua” şi am plecat. Numai că, având nevoie de finanţare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trai în comună, suntem hotărâţi să nu depunem armele, fapt pentru care am depus, din nou, acest proiect la două ministere, cel al Mediului şi cel al Dezvoltării. Să vedem de unde „sare iepurele””, a spus primarul Gheorghe Grameni. El a adăugat că valoarea lucrărilor la acest proiect se ridică la aprox. 2,5 milioane de euro.