Punct smuls pe final de FC Farul

Preluată în această vară de Marian Pană, FC Farul este neînvinsă după primele două etape din actualul sezon al Ligii a II-a şi dovedeşte o forţă neaşteptată, revenind de fiecare dată pe tabela de marcaj după ce fusese condusă. Sâmbătă, formaţia de pe litoral a obţinut un punct extrem de important în fieful celor de la ASC Bacău, scor 2-2, în etapa a doua a Seriei I, la capătul unui meci dramatic. Constănţenii au făcut o primă repriză mai slabă, iar la pauză erau deja conduşi cu 2-0. Scorul a fost deschis în min. 26, de B. Ungureanu, care a deviat în poartă mingea trimisă de Lozneanu, iar diferenţa s-a mărit cu trei minute înainte de finalul primei reprize, când Hurdubei a prins un şut de senzaţie de la 22 de metri. La reluare, tehnicianul oaspeţilor a făcut două schimbări, mizând totul pe ofensivă, iar FC Farul a trecut la cârma partidei. Constănţenii au dat lovitura pe final, înscriind de două ori în ultimele zece minute, după ce Ivănică îşi trecuse în cont o ocazie imensă, şut în transversală. Marcator şi în prima etapă, Enciu a redus din handicap în min. 82, când a profitat de o gafă a gazdelor, a scăpat singur cu portarul şi a înscris cu un şut plasat de la 14 metri. Egalitatea s-a restabilit în min. 88, după o reuşită superbă a mijlocaşului Ochia, care a catapultat mingea sub transversală, dintr-un unghi aproape imposibil. „Am jucat mai slab în prima repriză, dar ne-am revenit după pauză, când am făcut două schimbări şi am trecut la un sistem cu trei atacanţi. Am riscat totul şi ne-a ieşit, dar am fi putut să luăm trei puncte. Am avut o bară, iar arbitrul ne-a refuzat două lovituri de pedeapsă clare, după ce în prima repriză şi-a bătut pur şi simplu joc de noi. Este un punct important, mai ales că echipa a arătat că poate mai mult, ceea ce îmi dă foarte multă încredere” a spus Marian Pană.

Pentru FC Farul au evoluat: Vl. Neagu - Cl. Popa (46 D. Ciobanu), Straton, Miulescu, Szalkai - Cîrstoiu (72 Ivănică) - Bardu, R. Neagoe, Ochia, Pîslaru (46 Igiroşanu) - M. Enciu.