Punctaj Maxim pentru Farul

Speranţele antrenorului Ion Marin de a debuta cu dreptul în acest sezon al Ligii I s-au împlinit. “Rechinii” au învins sîmbătă, în deplasare, pe Gloria Buzău, în prima etapă, cu 1-0, iar evoluţia elevilor săi l-a entuziasmat pe “Săpăligă”. Cu 10.000 de spectatori în tribună, gazdele şi-au propus să onoreze cu trei puncte primul joc oficial la lumina reflectoarelor în Crîng, dar s-au lovit de organizarea perfectă a constănţenilor. După un început echilibrat, cu vedeta buzoienilor, Claudiu Ionescu, ratînd o ocazie importantă la poartă lui Vlas, Farul a pus stăpînire pe joc şi doar bara l-a împiedicat pe Voiculeţ să deschidă scorul în min. 7. Cu Gerlem la timonă, oaspeţii l-au chinuit pe portarul Mincă, dar nici brazilianul şi nici Voiculeţ nu l-au putut învinge pe goalkeeperul buzoian, astfel că cele două combatante au intrat la cabine fără gol marcat. La reluare, tot Farul a controlat ostilităţile, însă şutul lui Maxim din mijlocul careului a fost blocat in extremis de Mincă, în min. 53. Fundaşul stînga al constănţenilor şi-a luat revanşa cu 12 minute înainte de final, cînd a marcat un gol de senzaţie la capătul unei acţiuni personale. Astfel, Maxim a plecat de la mijlocul terenului, l-a driblat pe Dias şi a catapultat mingea în vinclu de la 25 de metri, cu piciorul drept, deşi este stîngaci. “Am intrat în centru şi am şutat cu dreptul, iar cînd este să-ţi intre, îţi intră. Oricum am avut mai multe ocazii să înscriem şi nu era drept să se termine egal sau să cîştige Gloria. Dacă nu luăm puncte în meciurile cu echipele accesibile, cînd să luăm?”, a spus eroul constănţenilor. Finalul nu a mai adus nimic nou pe tabela de marcaj, în ciuda eforturile disperate ale buzoienilor, iar “rechinii” au sărbătorit victoria împreună cu fanii veniţi de la Constanţa.

Au evoluat - Gloria (antrenor Ştefan Stoica): Mincă - Eze, Al. Tudose, Ninu, D. Popa - L. Dias, C. Vlaicu, Săceanu (62 Bicfalvi, 83 Filip), C. Doicaru (46 Liţu) - Tavares, Cl. Ionescu; FC Farul (antrenor Ion Marin): Vlas - Farmache, I. Barbu, Şchiopu, Maxim - Cruceru - Băcilă (71 Chico), Rusmir (90 Pătraşcu), Voiculeţ, Gerlem - Gosic (77 Fatai). Marcator: Maxim 78. Au arbitrat: Sorin Corpodean (Alba Iulia) - Dan Roşu (Bucureşti) şi Irina Mîrţ (Bucureşti). Cartonaşe galbene: Tudose, Ninu / Maxim, Voiculeţ, Vlas. Spectatori: 10.000.

“Săpăligă”, uitat de oficialii buzoieni

Antrenorul Farului a absentat de la conferinţa de presă de la sfîrşitul meciului din cauza unei erori comise de organizatori. Astfel, oficialii buzoieni au “uitat” de Ion Marin, care a aşteptat în vestiar timp de 40 de minute să fie anunţat unde are loc conferinţa. “M-au anunţat abia cînd eram cu toţii în autocar şi ne pregăteam să plecăm”, a explicat tehnicianul, care s-a arătat foarte mulţumit de jocul echipei. “Rezultatul nu reflectă jocul din teren, pentru că am fi putut cîştiga la scor. Sînt trei puncte mari şi foarte importante, dar cel mai mult mă bucură jocul echipei. Mai avem de lucru, însă am reuşit să evoluăm organizat, cu mult angajament şi direct pe poartă. Defensiva a dat siguranţă, iar în atac am jucat simplu şi astfel a venit un rezultat care ne dă mari speranţe. Urmează meciul cu Rapid, unde sper la un joc bun şi un rezultat pe măsură. De la mijloc în sus, giuleştenii sînt foarte tehnici şi combinativi, dar trebuie să forţăm în defensivă şi să marcăm. Totodată, sper să fie multă lume în tribune, după ce la Buzău am avut 150 de susţinători, care ne-au încurajat pe tot parcursul partidei”, a declarat “Săpăligă”. În schimb, antrenorul Gloriei Buzău, Ştefan Stoica, a dat vina pe accidentări şi pe evoluţia slabă a vedetei Claudiu Ionescu.