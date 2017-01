Punctaj maxim pentru Gloria II Băneasa şi Oil Terminal Constanţa

Duminică s-au disputat partidele contând pentru etapa a treia din Campionatul Judeţean de fotbal. Iată rezultatele înregistrate: SERIA NORD: Gloria Seimeni - Dunărea Ciobanu 1-4 (Gabriel Buştenea 20 - Radu Acreală 47, 79, Gabriel Lungu 71, Valentin Nicolae 90+2); Pescarul Ghindăreşti - Ulmetum Pantelimon 12-1 (Ionel Grigore 8, Florin Iacob 10, 20, 42, 71, 87, Viorel Ivan 35, Anatoli Platon 70, 72, 76, Toni Vartolomei 80, Marius Simion 82 - Dumitru Pericică 60); Victoria Mihai Viteazu - Viitorul Fântânele 5-2 (Ionuţ Stanciu 18, 20, Marian Manole 61, 69, Nicuşor Ivanov 86 - Alexandru Orleanu 60, Ilie Grigorescu 74); Dacia Mircea Vodă - Pescăruşul Gârliciu 3-2 (Marian Trestianu 3, Bogdan Rusu 53, Marius Strujac 81 - Marin Furnică 30, Ionel Drăghici 76); Sportul Tortoman - Viitorul Tîrguşor 2-2 (Stelian Gavril 65, Alexandru Ghiţă 71 - Ionuţ Ţarălungă 49, 58); Victoria Pantelimon - Voinţa Săcele 2-2 (Cătălin Cucu 50, 80 - Adrian Bălan 10, Valentin Ţăranu 75). Meciul Steaua Speranţei Siliştea - Dunaris Topalu nu s-a disputat, pentru că formaţia din Topalu s-a retras din campionat. În clasament conduce Ghindăreşti, cu 7 puncte, urmată de Mihai Viteazu şi Siliştea, cu câte 6p (din două jocuri) fiecare, departajate de golaveraj.

SERIA SUD: Marmura Deleni - CS Peştera 0-3 (Dumitru Anuţă 75, Eugen Anuţă 84, Daniel Vatră 87); Danubius Rasova - Castelanii Castelu 14-2 (Constantin Olah 20, 49, George Rusu 22, Marian Rusu 34, 36, 57, 68, Elian Barbu 42, Eduard Albu 61, Aurelian Done 63, 78, 79, Marian Ceauşu 74, 81 - Sunai Asan 26, Ştefan Bursuc 32); Voinţa Siminoc - AS Independenţa 8-1 (Daniel Siminiceanu 7, 19, 73, 89, Cosmin Stan 20, Andrei Gorun 28, Bogdan Zamoşteanu 30, 84 - Ion Parfene 63); Dunărea Ostrov - Voinţa Cochirleni 4-2 (Mihai Geileanu 37, 88, Aurelian Oprea 73, Ştefan Filip 77 - Eugen Ciobănică 16, Marian Rolea 67); Speranţa Nisipari - Trophaeum Adamclisi 5-1 (Alexandru Banciu 14, 17, 25, 48, Cristian Gîri 29 - Bogdan Firică 66); Tineretul Valea Dacilor - Gloria II Băneasa 0-4 (Dragoş Melinte 30, George Sandu 50, Răzvan Enciu 72, Dan Sivriu 87); Sport Prim Oltina - AS Ciocârlia 6-1 (Iulian Ghergic 32, Marian Plăcintă 47, 90, Gabriel Plăcintă 68, Stelică Culea 73, Ionuţ Alexandru 84 - Bogdan Mitu 17). În clasament conduce Băneasa II, cu 9 puncte, urmată de Ostrov, Rasova şi Peştera, cu câte 7p fiecare, departajate de golaveraj.

SERIA EST: Fulgerul Chirnogeni - AS Bărăganu 6-2 (Constantin Spoială 20, 29, 48, George Militaru 54, Ionuţ Stîngă 74, Mihai Gerea 90+4 - Ener Saban 14, Ionuţ Truşescu 65); Gloria Albeşti - Viitorul Pecineaga 1-1 (Marian Anton 70 - Iulian Olaru 44); Avântul Comana - Recolta Negru Vodă 3-1 (Adrian Vasilescu 37, 72, Ionuţ Ciocan 68 - Marian Murgu 35); Atletic 2 Mai - Viitorul Mereni 2-2 (Ion Şchiopu 45, Ionuţ Paraschiv 50 - Vasilică Spătaru 18, Ion Strîmbu 69); Luceafărul Amzacea - Oil Terminal 2013 Constanţa 0-4 (Sică Voicu 50, Cristian Pintilie 74, Paul Cristache 77, Ionuţ Caracostea 84); Şcoala de Fotbal Mangalia - Viitorul Cobadin 7-0 (Andrei Enache 25, 54, Andrei Rusu 31, 69, Alin Chetreanu 44, Alexandru Bugu 58, Marian Oprea 61). Partida Farul Tuzla - CS II Agigea a fost amânată. În clasament conduce Oil Terminal, cu 9 puncte, urmată de 2 Mai şi Comana, cu câte 7 puncte fiecare, departajate de golaveraj.

Clasamentele tuturor seriilor din Liga a IV-a şi Campionatul Judeţean le puteţi găsi pe site-ul www.telegrafonline.ro, la rubrica Rezultate Sportive.