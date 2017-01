Punctaj maxim pentru Kogălniceanu

Marţi s-a jucat etapa a şasea din Liga a IV-a la fotbal, a doua rundă intermediară a sezonului. O etapă care a făcut şi mai interesantă lupta pentru şefie în Seria Est, unde Portul şi Eforie s-au detaşat la trei puncte de CFR şi Topraisar, formaţii cu un meci mai puţin disputat. În Seria Vest, Kogălniceanu a înregistrat a şasea victorie consecutivă şi e lider detaşat, cu opt puncte avans.

Iată rezultatele înregistrate: SERIA EST: Unirea Topraisar - CS Eforie 0-2 (Andrei Rusu 7, 20); la juniori: 1-4; Sparta Techirghiol - Vulturii Cazino Constanţa 2-2 (Răzvan Timofte 22, Erdal Curtmemet 52 - Radu Ferenţi 49, 57); la juniori: 3-0 (lipsă vize medicale); Aurora 23 August - AS Cogealac 1-1 (Petre Florea 86 - Dumitru Iezu 10); la juniori: 4-3; Portul Constanţa - CS Agigea 4-0 (Andrei Malancă 30, Cătălin Săndulescu 38, 57, Ionuţ Gheorghe 43); la juniori: 2-2. CFR Constanţa a stat. Meciul de seniori Litoral Corbu - Victoria Cumpăna s-a întrerupt în minutul 25, la scorul de 0-0 (la juniori: 0-2). „În minutul 25 am fost lovit de către o persoană străină care a pătruns pe terenul de joc, motiv pentru care am decis oprirea jocului. Persoana respectivă venea de pe banca de rezerve a echipei gazdă”, a menţionat, în raportul său, arbitrul de centru Laurenţiu Ciuchiţă. Clasament: 1. Portul 15p (golaveraj 19-7); 2. Eforie 15p (16-7); 3. CFR 12p/5j (24-7); 4. Topraisar 12p/5j (14-5).

SERIA VEST: CSO Ovidiu - Carsium Hârşova 4-1 (Ion Iancu 35, Ionuţ Zelcă 60, 87, Claudiu Mitriş 72 - Marius Vînă 54); la juniori: 3-4; Axiopolis Cernavodă - CS Mihail Kogălniceanu 0-1 (Sergiu Anei 48); la juniori: 1-0; Perla Murfatlar - Ştiinţa Poarta Albă 3-0 (Valentin Pascal 20, George Ionescu 50, 56); la juniori: 4-3; Gloria Băneasa - Progresul Medgidia 5-0 (Mihai Mocanu 11, 32, Ionuţ Cabason 13, Eugen Cabason 30-pen, Cristian Arău 63); la juniori: 8-2. Recolta Nicolae Bălcescu şi Voinţa Valu lui Traian au stat. Clasament: 1. Kogălniceanu 18p (golaveraj 23-9); 2. Murfatlar 10p/5j (11-5); 3. Ovidiu 8p/5j (11-7).