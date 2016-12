Punctaj maxim pentru Valu lui Traian şi Carvăn

Campionatul Judeţean de fotbal se află aproximativ la jumătatea turului, iar două echipe nu au pierdut niciun punct în şapte etape. Performerele sînt Voinţa Valu lui Traian şi AS Carvăn (echipa a doua are şi o restanţă de jucat), însă merită remarcată şi o a treia formaţie, Sacidava Aliman, care nu a pierdut pînă acum, avînd cinci victorii şi două egaluri.

Iată rezultatele înregistrate în etapa a 7-a: SERIA NORD: Voinţa Siminoc - Viitorul Fîntînele 8-1 (D. Siminiceanu 4, 15, 40, 42, 60, 85, Arete 37, 50 - I. Radu 25); Gloria Seimeni - Viitorul Tîrguşor 4-2 (V. Rusu 6, V. Ilie 21, I. Ilie 69, E. Toma 87 - L. Ilaşcu 8, 79); Recolta Nicolae Bălcescu - Sportul Tortomanu 2-1 (Poliac 33, 45 - Aonofriese 48); Sport Club Horia - Voinţa Valu lui Traian 1-3 (C. Cristea 57 - D. Mustafa 20, Papuc 56, Ivanciu 77); Dunaris Topalu - Viteazul Sinoe Mihai Viteazu 3-2 (V. Stan 27, Mititelu 54, G. Ion 66 - Hanu 48, M. Manole 63); Ulmetum Pantelimon - Pescăruşul Gîrliciu 2-1 (Chirvăsitu 31, Maroga 47 - I. Drăghici 40); Pescarul Ghindăreşti - Viitorul Vulturu 2-0 (N. Boboc 65, Podgoreanu 81); Ştef Serv Seimeni - SC Val Poarta Albă 2-2 (Buştenea 40, Cosmagă 46 - Oancea 38, Elvis Baubec 47). Clasament Nord: 1. Valu lui Traian 21p; 2. Pantelimon 15p; 3. Gloria Seimeni 15p.

SERIA SUD: CS II Peştera - ELIF Fîntîna Mare 8-1 (Vieru 6, 28, I. David 15, Ad. Moga 25, 71, I. Chiru 67, C. Călin 70, Postolache 77 - Curtezean 68); Viitorul Cobadin - AS Ciocîrlia 2-1 (Păcuraru 47, Bălan 67 - R. Călin 86); Marmura Deleni - Sacidava Aliman 3-3 (Calpacenco 4, Vasiloiu 31, Tudorache 64 - M. Rizea 21, Ţiripan 72, Purcărea 83); Trophaeum Adamclisi - CSS Medgidia 1-4 (Oglan 91 - Doroiman 14, 45, 52, Antip 66); CSM II Medgidia Valea Dacilor - Progresul Dobromir 4-1 (I. Grecu 23, Budilcu 53, Enen Baubec 65, 85 - E. Iusein 78); Inter Ion Corvin - AS Carvăn 1-4 (Caracostea 9 - D. Oprea 8, Geileanu 16, Gradea 22, G. Oprea 32); AS Independenţa - Danubius Rasova 3-2 (Cîndea 21, V. Geană 25, 83 - Neda 29, Caradima 36). Clasament Sud: 1. Carvăn 18p (6j); 2. Aliman 17p; 3. Peştera 15p; 4. Independenţa 15p.

SERIA EST: Luceafărul Amzacea - Sparta II Techirghiol 5-2 (Truşescu 8, 10, Saban 50, Duduţă 73, Ad. Dragomir 77 - T. Zelca 21, V. Lungu 29); Fulgerul Chirnogeni - Vulturii Cazino Constanţa 2-4 (C. Guriţă 20, I. Stîngă 90 - R. Enescu 13, 22, 68, G. Mustafa 33); Recolta Negru Vodă - Unirea Topraisar 1-4 (Stănoiu 37 - Iordachi 42, 79, Cl. Sandu 86, G. Sandu 88); AS Bărăganu - CFR Constanţa 1-2 (A. Barbu 65 - Bododel 12, S. Voicu 75); CS II Eforie - Viitorul Mereni 11-2 (Mili 20, 25, 35, V. Bejan 37, 75, 90, Smarandache 47, 76, Ad. Tănase 80, 82, 86 - M. Nedelcu 38, 55); Avîntul Comana - Viitorul Cerchezu 6-0 (Tîrnă 14, Hrab 31, Benghea 36, Lihor 70, A. Dejica 81, Caracostea 84); CS Agigea - Gloria II Albeşti Cotul Văii 8-1 (M. Cazacu 26, 27, 52, 59, 79, A. Roşu 41, 70, C. Militaru 50 - Stănei 48). Clasament Est: 1. Agigea 18p; 2. Topraisar 14p; 3. Mereni 14p. Clasamentele complete din cele trei serii ale Campionatului Judeţean pot fi găsite pe site-ul www.telegrafonline.ro, la secţiunea Rezultate sportive.