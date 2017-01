Puncte de “aur” pentru Farul

Formaţia pregătită de Ion Marin a întrerupt seria de meciuri fără victorie, impunîndu-se ieri, pe terenul lui Gaz Metan Mediaş, în etapa a 16-a a Ligii I, într-o partidă extrem de importantă în lupta pentru evitarea retrogradării. Pe un teren greu şi o vreme geroasă, constănţenii au încercat să-şi surprindă adversarii, mizînd pe un pressing agasant, care să-i ţină departe pe ardeleni de poarta lui Curcă. Tactica a părut să meargă, dar, profitînd de aşezarea ofensivă a oaspeţilor, elevii lui Cristi Pustai au fost la un pas să deschidă scorul în minutul 10. Scăpat singur, Prodan a şutat pe jos, însă portarului Farului a respins spectaculos, cu piciorul. Constănţenii au replicat rapid prin Voiculeţ, a cărui reluare din 8 metri l-a nimerit doar pe coechipierul său, Băcilă. După un sfert de oră fără ocazii, formaţia de pe litoral a dat lovitura, Pîrvu, titularizat inspirat de “Săpăligă”, trimiţînd în plasă din mijlocul careului, după o lovitură de colţ executată de Băcilă. Ardelenii şi-au revenit rapid şi au început asediul la poarta lui Curcă, dar portarul constănţean a prins o zi excelentă. Rînd pe rînd, Curcă a blocat şuturile lui Prodan şi Sabou, iar transversala l-a salvat la lovitura liberă executată de Curtean. Nici Farul nu a stat degeaba în acest timp, dar Rusmir şi Voiculeţ nu l-au putut învinge pe Şteţca. Repriza secundă a început după acelaşi scenariu, cu atacuri în valuri ale gazdelor, însă acelaşi Prodan, campionul ratărilor, a fost oprit în două rînduri de eroul Curcă. În zi de graţie, portarul constănţean a făcut minuni şi în faţa brazilianul Eric, blocîndu-l pe brazilian în două situaţii de unu la unu. Finalul a fost dominat de gazde, fără a-şi mai crea însă ocazii, astfel că elevii lui “Săpăligă” au reuşit să-şi păstreze avantajul.

Au evoluat formaţiile: Gaz Metan (antrenor Cristian Pustai): Şteţca - Buzean, Zaharia (46 Eric), Falemi (29 Grilo), Nohai - Curtean, Dudiţă (72 Paina), Hoban, Sabou - Prodan, BoaruDudiţă; FC Farul (antrenor Ion Marin): G. Curcă - Farmache, Fl. Pătraşcu, Rastovac, Maxim - Cruceru - Băcilă, Rusmir (61 Fatai), Cruceru, C.Voiculeţ, L.Pîrvu (74 Mendy) - Chico (83 V.Păcuraru). Marcator: L.Pîrvu 25. Cartonaşe galbene: Dudiţă, Zaharia, Nohai, Eric / Rusmir, Curcă. Arbitri: Cristian Balaj (Baia Mare) - Cornel Fecioru (Bucureşti) şi Traian Marchiş (Baia Mare). Spectatori: 2.000.

Curcă, lăudat de “Săpăligă”

La finalul jocului, Ion Marin a recunoscut superioritatea gazdelor, lăudîndu-l pe portarul George Curcă. “Este o victorie imensă, din care am luat trei puncte extraordinar de mari. Era ultima şansă pentru noi ca să mai putem spera la evitarea retrogradării. Curcă este excepţia meciului. Este victoria lui. Poate că un egal era echitabil, sau poate că Mediaşul merita chiar să învingă, dar acesta este fotbalul”, a spus antrenorul Farului. “Era clar că dacă nu cîştigăm intrăm la -9 şi situaţia devine dramatică într-un fel. Am avut patru ocazii mari care au fost ratate cu seninătate. Am ratat extrem de mult şi am avut probleme la finalizare. Şi terenul a influenţat jocul nostru”, a replicat tehnicianul gazdelor, Cristian Pustai.