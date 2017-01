Puncte de aur pentru Viitorul la Piatra Neamţ

FC Viitorul Constanţa a reuşit, luni seară, la Piatra Neamţ, în succesul cu Ceahlăul, scor 3-0, cel mai bun meci din acest sezon al Ligii 1 la fotbal. Deşi a evoluat fără trei dintre titularii din etapa anterioară, Larie, Toşca şi Nicolae Dică, primii doi fiind suspendaţi, iar fostul stelist resimţind unele probleme medicale, Viitorul a reuşit prima victorie şi şi-a dublat totodată zestrea de puncte obţinute în primele cinci etape.

„Avem nevoie şi de şansă, dar norocul ţi-l mai faci şi singur“ spunea Cătălin Anghel înaintea plecării spre Piatra Neamţ. A fost şi şansă pentru Viitorul la devierea norocoasă către Iancu, la primul gol, dar puştii Viitorului şi-au făcut norocul şi singuri. Golurile înscrise de Iancu, Aurelian Chiţu şi Alibec au venit în urma unui joc net superior, victoria fiind mai mult decât meritată.

DOI TITULARI SURPRIZĂ. Cătălin Anghel a surprins şi la Piatra Neamţ şi a oferit noi surprize în privinţa formulei de start. Chiar dacă greşiseră în meciul pierdut cu Gaz Metan Mediaş, Bălaşa şi Albu şi-au făcut loc în primul “11”, iar cei doi nu au dezamăgit. Mihai Bălaşa, cel mai tânăr jucător din Liga 1, a fost exact de fiecare dată când mingea a ajuns la el, fiind felicitat de coechipieri chiar şi în timpul jocului, iar incursiunile lui Albu au semănat panică în defensiva Ceahlăului. „Cred că Albu a avut nevoie de două-trei meciuri ca să intre în ritmul dorit. Şi el şi Bălaşa au demonstrat că pot juca oricând. Victoria se datorează efortului colectiv al jucătorilor, este în totalitate meritul lor. Au dat totul pe teren, au respectat ce le-am cerut, au avut o mare dorinţă de victorie. Succesul ne dă încredere că putem face lucruri bune şi în prima ligă“, a precizat antrenorul Cătălin Anghel.

REVENIRE CU GOL PENTRU ALIBEC. Denis Alibec şi-a demonstrat clasa încă de la primul meci oficial pentru Viitorul Constanţa. Introdus în min. 79, atacantul transferat de la Inter Milano a înscris în ultimul minut de joc un gol de generic, cu o execuţie care ar face invidios orice jucător din lume. „Sunt fericit şi pentru mine şi pentru echipă şi sper să o ţin tot aşa. Toţi colegii mi-au spus că voi înscrie şi din fericire am şi reuşit. Sper să învingem şi Vasluiul, acum avem mai multă încredere. Contează foarte mult cele trei puncte. Dacă nu câştigam ne-ar fi fost mult mai greu în continuare. Mă bucur că am ajuns la Viitorul, îi mulţumesc lui Gheorghe Hagi că a insistat pentru transferul meu, dar şi eu mi-am dorit să vin aici“, a declarat Alibec.

În etapa a 7-a, FC Viitorul Constanţa va întâlni, duminică seară, de la ora 22.45 (nu este o greşeală!!!), pe stadionul “Farul” din Constanţa, pe FC Vaslui. Programat iniţial luni, de la ora 21.30, meciul a fost reprogramat duminică, după ce patru jucători de la FC Vaslui au fost convocaţi la naţională.