Puncte la îndemână pentru CSV 2004 Tomis

Formaţia feminină CS Volei 2004 Tomis Constanţa nu va avea parte de un duel puternic înainte de marea confruntare cu Uralochka Ekaterinburg, programată miercuri, de la ora 20.00, în Sala Sporturilor din Constanţa. Elevele lui Aleksandar Boskovic şi Constantin Alexe vor înfrunta sâmbătă, în deplasare, de la ora 13.00, penultima clasată în Divizia A1 la volei feminin, IOR Bucureşti, partidă în cadrul căreia problema învingătoarei nu pare a fi pusă. „IOR este o echipă care în acest an nu a putut demonstra nimic. Este aproape de retrogradare în acest sezon şi nu are cum să ne pună probleme. Noi ne-am pregătim însă intens, am avut antrenamente puternice şi aşteptăm să vină Uralochka Ekaterinburg”, a declarat căpitanul Tomisului, Claudia Gavrilescu. Cele două puncte puse în joc pot readuce formaţia CS Volei 2004 Tomis în fotoliul de lider al Diviziei A1 la volei feminin, în condiţiile în care actuala ocupantă a primei poziţii, CSU Metal Galaţi, a susţinut deja întâlnirea cu U. Cluj, pe 31 ianuarie, scor 3:0 pentru gălăţence. Celelalte partide ale etapei: CSM 2007 Focşani - SCM U. Craiova (ora 12.30); Dinamo Bucureşti - CSM Sibiu (ora 13.00); Unic Piatra Neamţ - Ştiinţa Bacău (ora 16.00); CSU Tg. Mureş - Penicilina Iaşi (ora 17.00).

Clasament

1. CSU Metal Galaţi 17 15 2 46:15 32

2. CSV 2004 TOMIS 16 14 2 46:10 30

3. Dinamo Bucureşti 15 13 2 41:11 28

4. Ştiinţa Bacău 16 12 4 40:16 28

5. Penicilina Iaşi 16 10 6 32:25 26

6. SCM U. Craiova 16 8 8 33:27 24

7. Unic Piatra Neamţ 16 7 9 26:27 23

8. CSU Tg. Mureş 16 7 9 27:32 23

9. U. Jolidon Cluj 17 4 13 15:36 20

10. CSM Sibiu 16 4 12 13:39 20

11. IOR Bucureşti 16 2 14 8:45 18

12. CSM Focşani 16 0 16 4:48 16