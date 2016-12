Puncte preţioase pierdute de Viitorul

FC Viitorul Constanţa nu a reuşit să câştige ultimul meci de pe teren propriu din acest an în Liga 1 la fotbal, terminând la egalitate, aseară, pe stadionul “Farul”, scor 1-1 (0-1), duelul cu Concordia Chiajna, la capătul unei partide presărate cu multe erori de arbitraj. Oaspeţii au deschis scorul încă din min. 4, dar dintr-un ofsaid nesemnalizat de asistentul Cristian Nica: Belu a şutat puternic de la 25 m, mingea a lovit transversala, a revenit în teren, iar căpitanul Silviu Pană, aflat într-o poziţie de offsaid, a reluat mingea cu capul, în plasă, de la 4 m. Chiajna s-a retras în propriul careu după marcarea golului, însă Viitorul nu a reuşit în prima repriză să pună în pericol poarta lui Cobrea. Cu o singură excepţie, Alibec, în min. 43, şut puţin pe lângă de la 12 m. De la cabine a revenit o echipă constănţeană mult mai decisă, blocată, din păcate, în câteva rânduri, de greşelile centralului Teodor Crăciunescu. Acesta nu a acordat un penalty clar la un henţ al lui Ghionea la şutul lui Chiţu din min. 56, însă chiar şi aşa Viitorul a restabilit egalitatea patru minute mai târziu: acelaşi Ghionea a gafat incredibil în propriul careu, iar Alibec a profitat şi a reluat pe spate, învingându-l pe Cobrea. Larie ar fi putut să-şi aducă echipa în avantaj în min. 66, dar a fost blocat în extremis de Cobrea, la 3 m de poartă, însă cea mai mare situaţie de gol i-a aparţinut aceluiaşi Alibec, în min. 81, şut în portar de la doar 6 m. Şi Puţanu ar fi putut aduce victoria, însă lovitura de cap a acestuia, din min. 85, a fost respinsă în extremis de Cobrea.

S-a încheiat 1-1, rezultat care l-a nemulţumit pe Gheorghe Hagi. „Meritam să luăm trei puncte, dar unii vor să luăm cât mai puţine. Am spus în tur că nu vorbesc despre arbitraje, dar unele lucruri sunt prea pe faţă. Golul Chiajnei, penalty neacordat, penalty cu Petrolul, penalty şi la Bistriţa, dar noi suntem echipă mică. O iau pe coajă, ce să fac? Măcar puţin respect pentru aceşti copii care muncesc şi meritau să câştige astăzi (n.r. - ieri). Probabil că cineva, undeva, doreşte să ne ţină acolo cu punctele, pentru că avem prea multe. Prietenii sunt prieteni, îi cunosc. Balaj, acum Crăciunescu, au motive să dea pentru noi şi nu dau. Acesta este fotbalul, am tăcut până acum, am vrut să fiu profesionist, dar în România trebuie să strigi. A fost rea voinţă din toate punctele de vedere”, a spus Hagi.

Au evoluat - Viitorul (antrenor Cătălin Anghel): Buzbuchi - Bălaşa (75 Cl. Herea), Larie, Puţanu, Toşca - Al. Lazăr (46 Vaştag), Benzar - G. Iancu, N. Dică (90 Cârstocea), A. Chiţu - Alibec; Concordia: Cobrea - Belu, Leca, Ghionea, Bambara - Paraschiv, Ispir - Popovici, S. Pană (83 Ibrici), Zuluf (64 Damian) - Welligton (90+2 V. Simion). Cartonaşe galbene: Al. Lazăr (min. 41), Puţanu (min. 60 şi 88), Benzar (min. 69) / Belu (min. 31), Ghionea (min. 66), Cobrea (min. 74). Cartonaş roşu: Puţanu (min. 88). Au arbitrat: Teodor Crăciunescu - Cristian Nica şi Alexandru Cerei.