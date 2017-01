Punctul de pensie se majorează cu 7,4%

Chiar dacă aderarea ţării noastre la UE nu i-a făcut mai fericiţi pe cei mai mulţi dintre români, pensionarii se pot bucura din plin de creşterea veniturilor în 2008. După doar două luni de la ultima majorare a punctului de pensie, cu 30%, vîrstnicii români vor începe noul an cu mai mulţi bani în buzunare. De la 1 ianuarie 2008, pensiile se vor majora atît pentru pensionarii din sistemul public, cît şi pentru cei din agricultură, astfel că peste 5,5 milioane de persoane vîrstnice vor beneficia de o nouă creştere, cu 7,4%. Majorarea veniturilor vine ca urmare a adoptării Legii 250/2007, astfel că valoarea punctului de pensie va creşte de la 541 la 581,3 lei, ceea ce înseamnă 37,5% din salariul mediu pe economie pe 2008. „Pensiile au fost majorate şi în noiembrie, cînd punctul de pensie a crescut de la 416 la 541 lei, ajungînd astfel la 37,5% din salariul mediu din 2007, de 1.443 lei. Pentru ca ponderea punctului de pensie să se menţină la aceeaşi valoare şi în 2008, ca urmare a unui salariu mediu prognozat de 1.550 de lei, trebuie să operăm o nouă indexare a punctului de pensie”, a declarat ministrul Muncii, Familiei şi Solidarităţii Sociale, Paul Păcuraru. Chiar dacă 2008 este un an electoral şi, în acest context, cabinetul Tăriceanu încearcă să treacă peste criza de imagine în care se zbate de cîţiva ani încoace, transformînd creşterea pensiilor într-o adevărată problemă naţională, Legea 250/2007 a fost iniţiată de Partidul Social Democrat. La jumătatea acestui an, social-democraţii au propus ca, în 2008, valoarea punctului de pensie să ajungă la 45% din salariul mediu pe economie, însă liberalii s-au opus. După mai multe runde de negocieri, PSD a reuşit chiar să devanseze cu două luni majorarea pensiilor. Practic, în primul an în calitate de pensionari europeni, vîrstnicii din România au reuşit să obţină o majorare a punctului de pensie de la 396 de lei, în ianuarie, la 416 lei, în septembrie, şi la 541 de lei, în noiembrie.