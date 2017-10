Pungile din plastic, cu sau fără mâner, INTERZISE? Proiect de lege aprobat

10:08:22 / 06 Octombrie 2017

Psd uraste romanii ?!

De ce guvernul nu se sesizeaza si in legatura cu produsele alimentare cu care ne otravim noi si copiii nostri zilnic? De ce guvernul nu analizeaza cate E.uri inghite fiecare zilnic, cat zahar in cantitati excesive se pune in fiecare produs de patiserie si cofetarie, cate condimente si cata sare contin salamurile si celelalte? De ce guvernu nu face cunoscut faptul ca statul american ( caci altcineva nu avea puterea financiara sa lupte cu asa mamuti) a deschis proces firmelor de sucuri acidulate din SUA pt a le intrezice pe piata americii? Pt ca medicii si cercetatorii au constatat si au demonstrat ca bauturile acidulate distrug rinichii, ajungand in timp la infectii grave si apoi la dializa. La noi, acum vreo 2 ani, imediat dupa inceperea acestui proces in SUA, un parlamentar roman, nu-i mai stiu numele caci presa nu a mai dat vesti despre el, depusese la parlament un proiect de lege prin care sa se interzica copiilor vanzarea si consumul de bauturi acidulate in Romania. Era un lucru extraordinar pt sanatatea noastra. Presa nu ne-a mai informat ce s-a mai intamplat cu acel proiect.